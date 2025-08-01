Замглавы Минобороны провел встречи с зарубежными коллегами на форуме "Армия-2017"
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Военнослужащие-участники Армейских международных игр
Источник: http://voenpens.com/
Генерал-лейтенант Александр Фомин провел переговоры с военным руководством Шри-Ланки, Буркина-Фасо и Кувейта
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин провел двусторонние встречи с военным руководством Шри-Ланки, Буркина-Фасо и Кувейта в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2017". Об этом в среду сообщили в военном ведомстве.
"Сегодня на полях военно-технического форума состоялись переговоры заместителя министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с министром национальной обороны и по делам ветеранов Республики Буркина-Фасо Жан-Клодом Будой. В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сказали в Минобороны. В военном ведомстве подчеркнули, что в ходе встречи собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности в Западной Африке и Сахаро-Сахельском регионе.
"Также сегодня состоялись переговоры Фомина с начальником Генерального штаба вооруженных сил Кувейта генерал-лейтенантом Мохаммадом Халидом Мохаммадом Аль-Худрой. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что стороны подтвердили наличие перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений.
Кроме того, в ходе форума заместитель главы российского военного ведомства встретился со статс-секретарем - заместителем министра обороны Шри-Ланки Капилой Вайдяратне для обсуждения вопросов развития российско-ланкийского военного и военно-технического сотрудничества.
"Достигнуты договоренности о расширении связей в области военного образования и направлении ланкийских военнослужащих на обучение в военные учебные заведения Минобороны России", - сообщили в военном ведомстве.
Как рассказали в Минобороны, Фомин предложил зарубежным коллегам принять участие в международных мероприятиях, которые проводит Минобороны РФ, в том числе в Армейских международных играх, Московской международной конференции по безопасности и в Международном военно-техническом форуме "Армия".
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24.08.2017
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