Спецназ ЦВО получил на вооружение капсульные бронеавтомобили «КАМАЗ»



Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379

Источник: ЦВО Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379Источник: ЦВО

В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, по Гособоронзаказу поступили первые 17-ти тонные капсульные автомобили КАМАЗ-5350-379, имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия.

Автомобиль выполнен из специальной стали А3 и оснащен бронестёклами, что обеспечивает пятый класс защиты по Госту. Кабина трехместная бронированная, цельнометаллическая со спальным местом. Модуль многофункциональный, смотровые окна оборудованы бойницами в количестве восьми штук. На крыше модуля установлены два круглых аварийных люка, внутри подвесные сиденья, независимые воздушные отопители, фильтровентиляционное устройство.