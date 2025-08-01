Спецназ ЦВО получил на вооружение капсульные бронеавтомобили «КАМАЗ»
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Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379
Источник: ЦВО
В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, по Гособоронзаказу поступили первые 17-ти тонные капсульные автомобили КАМАЗ-5350-379, имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия.
Автомобиль выполнен из специальной стали А3 и оснащен бронестёклами, что обеспечивает пятый класс защиты по Госту. Кабина трехместная бронированная, цельнометаллическая со спальным местом. Модуль многофункциональный, смотровые окна оборудованы бойницами в количестве восьми штук. На крыше модуля установлены два круглых аварийных люка, внутри подвесные сиденья, независимые воздушные отопители, фильтровентиляционное устройство.
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24.08.2017
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