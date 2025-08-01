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Спецназ ЦВО получил на вооружение капсульные бронеавтомобили «КАМАЗ»

25.08.2017 Центральный военный округ 341 0
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КАМАЗ-5350-379
Капсульный автомобиль КАМАЗ-5350-379
Источник: ЦВО

В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Самарской области, по Гособоронзаказу поступили первые 17-ти тонные капсульные автомобили КАМАЗ-5350-379, имеющие противопульную стойкость и защищенность от осколочно-фугасного воздействия.


Автомобиль выполнен из специальной стали А3 и оснащен бронестёклами, что обеспечивает пятый класс защиты по Госту. Кабина трехместная бронированная, цельнометаллическая со спальным местом. Модуль многофункциональный, смотровые окна оборудованы бойницами в количестве восьми штук. На крыше модуля установлены два круглых аварийных люка, внутри подвесные сиденья, независимые воздушные отопители, фильтровентиляционное устройство.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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