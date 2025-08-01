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В ГИС промышленности будут использоваться методики Координационного совета Союзмаш России

25.08.2017 ОАО «Росэлектроника» 190 0
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Индустрия 4.0
Индустрия 4.0
Источник: http://kingstar.com/

Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), электронной компонентной базы (ЭКБ) и продукции машиностроения Союза машиностроителей России и “Фонд развития промышленности” (ФРП) договорились о применении опыта Совета при разработке методик и инструментов ГИС промышленности. В ходе заседания Координационного совета, состоявшегося 23 августа на полях форума “Армия-2017”, был намечен план дальнейшего взаимодействия двух организаций.


Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения был создан в середине 2014 года по решению Бюро правления Союзмаш под председательством Сергея Чемезова. ФРП заинтересовался опытом, наработанными Координационным советом за три года его существования. В частности, Совет выработал методики урегулирования конфликтов в сфере кооперационного взаимодействия, решения задач в области качества и надежности, планирования развития совместно с приборостроителями и финалистами, координации деятельности участников различных сегментов рынка hi-tech (ЭКБ, вычислительная техника, телеком и др.) в вопросах технического и нормативно-правового регулирования отрасли.


“Процесс “цифровизации” методик Координационного совета и их интеграция в ГИСП совместно с Фондом развития промышленности коррелирует с Индустрией 4.0 и выводит системы планирования и кооперации на уровень использования big data и других перспективных инструментов развития отраслей промышленности. Это особенно важно для конкурентоспособности цепочек поставок наших предприятий на гражданских рынках”, - рассказал председатель Совета, заместитель генерального директора - статс-секретарь холдинга “Росэлектроника” Арсений Брыкин.


Инструментарий ГИСП был представлен в рамках доклада заместителя директора ФРП Владимира Распопова “Сервисы государственной информационной системы промышленности. UBER для промышленности”. Также представители компании “Галактика” презентовали уже разработанные IT-инструменты управления кооперационным производством.


Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения, действует при Союзе машиностроителей России. В Совет входят представители всех основных предприятий радиоэлектроники (более 850). В заседаниях Совета также принимают участие представители крупнейших российских банков, а также Минобороны, Минпромторга и ФАС России.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росэлектроника
СМР
ФАС
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ

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