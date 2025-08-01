В ГИС промышленности будут использоваться методики Координационного совета Союзмаш России



Индустрия 4.0

Источник: http://kingstar.com/ Индустрия 4.0Источник: http://kingstar.com/

Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), электронной компонентной базы (ЭКБ) и продукции машиностроения Союза машиностроителей России и “Фонд развития промышленности” (ФРП) договорились о применении опыта Совета при разработке методик и инструментов ГИС промышленности. В ходе заседания Координационного совета, состоявшегося 23 августа на полях форума “Армия-2017”, был намечен план дальнейшего взаимодействия двух организаций.

Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения был создан в середине 2014 года по решению Бюро правления Союзмаш под председательством Сергея Чемезова. ФРП заинтересовался опытом, наработанными Координационным советом за три года его существования. В частности, Совет выработал методики урегулирования конфликтов в сфере кооперационного взаимодействия, решения задач в области качества и надежности, планирования развития совместно с приборостроителями и финалистами, координации деятельности участников различных сегментов рынка hi-tech (ЭКБ, вычислительная техника, телеком и др.) в вопросах технического и нормативно-правового регулирования отрасли.

“Процесс “цифровизации” методик Координационного совета и их интеграция в ГИСП совместно с Фондом развития промышленности коррелирует с Индустрией 4.0 и выводит системы планирования и кооперации на уровень использования big data и других перспективных инструментов развития отраслей промышленности. Это особенно важно для конкурентоспособности цепочек поставок наших предприятий на гражданских рынках”, - рассказал председатель Совета, заместитель генерального директора - статс-секретарь холдинга “Росэлектроника” Арсений Брыкин.

Инструментарий ГИСП был представлен в рамках доклада заместителя директора ФРП Владимира Распопова “Сервисы государственной информационной системы промышленности. UBER для промышленности”. Также представители компании “Галактика” презентовали уже разработанные IT-инструменты управления кооперационным производством.

Координационный совет разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и продукции машиностроения, действует при Союзе машиностроителей России. В Совет входят представители всех основных предприятий радиоэлектроники (более 850). В заседаниях Совета также принимают участие представители крупнейших российских банков, а также Минобороны, Минпромторга и ФАС России.