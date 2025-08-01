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Дальность полета ракетоносца Ту-160М2 с новым двигателем будет увеличена

25.08.2017 RNS 79 0
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Ту-160 «Иван Ярыгин»
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 «Иван Ярыгин»
Источник: РИА Новости, ВВС Норвегии

В Самаре на предприятии "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) ведется сборка установочной партии двигателей для ракетоносцев Ту-160М2, которые позволят увеличить дальность полета самолетов, сообщили RNS в пресс-службе ОДК.

"В настоящее время ведется сборка установочной партии двигателей. Серийное производство НК-32 серии 02 стартует после завершения этапов квалификационных испытаний", — сказал представитель компании.

По его словам, за счет модернизации ряда узлов двигатель НК-32 серии 02 стал более экономичным. "Двигатель имеет более широкие ресурсные возможности. Дальность полета будет увеличена", — сказал представитель ОДК.

Он напомнил, что для восстановления серийного производства двигателей на ПАО "Кузнецов" проводится работа по модернизации производственной и испытательной базы предприятия. "Строительно-ремонтные работы и запуск стендов в эксплуатацию осуществлены в срок, оговоренный контрактом", — сказал представитель компании.

Стратегический ракетоносец Ту-160М2 является модернизированной версией самолета Ту-160. Ту-160 несет на борту до 12 крылатых ракет большой дальности, которые могут оснащаться ядерными боеголовками. Входит в силы ядерного сдерживания наряду с наземными ракетными комплексами и подводными лодками. Впервые принял участие в боевых действиях в ноябре 2015 года, выпустив крылатые ракеты Х-555 и Х-101 по объектам ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).

Сейчас на вооружении ВВС России находится 16 Ту-160. Идею возобновить производство этих самолетов министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал в апреле 2015 года во время осмотра производственной площадки Ту-160 на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. В мае 2015 года Владимир Путин поручил возобновить производство Ту-160М2 и поставить в войска до 2020 года не менее 50 таких самолетов. Замминистра обороны Юрий Борисов отметил, что самолет будет обладать новыми летно-техническими характеристиками.
24.08.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Х-555
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОДК УК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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Проекты
2020-й год
Ядерный щит

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