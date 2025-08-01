Генконструктор «ОДК–Климов» на «Армии-2017» рассказал о вертолетных двигателях будущего



Алексей Владимирович Григорьев

Источник: http://www.ato.ru/ Алексей Владимирович ГригорьевИсточник: http://www.ato.ru/

Генеральный конструктор санкт-петербургского АО «ОДК–Климов» Алексей Григорьев выступил перед гостями «Инновационного клуба», проходящего в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017», и рассказал об особенностях разрабатываемых в России газотурбинных двигателей для перспективных вертолетов, о новых технологиях и «ноу-хау», которые будут применяться при создании силовых установок.

На площадке специальной экспозиции «Инновационный клуб» проходит серия «Диалогов с конструктором» – открытых встреч с генеральными конструкторами ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Гости этих мероприятий – студенты и аспиранты ведущих технических вузов, представители стартапов и малых инновационных предприятий, образовательных и инжиниринговых центров, военнослужащие научных рот ВС РФ, молодые ученые Московской области и воспитанники образовательного центра «Сириус».

«В отличие от многих других направлений двигателестроения, вертолетное двигателестроение в силу ряда причин – очень консервативно. В то время как самолеты некоторых типов, например, магистральные авиалайнеры, уже поднимают в воздух двигатели пятого поколения, и в России, и за рубежом, находящиеся в широкой эксплуатации современные вертолеты оснащаются двигателями третьего или четвертого поколения, – рассказал генеральный конструктор АО «ОДК–Климов» Алексей Григорьев. – Долгое время разработчики силовых установок для вертолетов не могли позволить себе отойти от проверенных поколениями решений. Тем не менее, эпоха двигателей, созданных в прошлые десятилетия, так или иначе близится к завершению, и теперь мы ведем разработку принципиально нового двигателя».

Реализуемый «ОДК–Климов» проект по созданию вертолетных силовых установок будущего можно разделить на два этапа: двигатель ближней и дальней перспективы.

«Нами разрабатывается двигатель ВК-2500М. Со своим предком ВК-2500 его связывает только общее название, - отметил Алексей Григорьев. – То есть кроме наименования он отличается от более ранних двигателей практически всем. При этом ВК-2500М все-таки остается классическим газотурбинным двигателем. Следующий шаг, самый основательный – это переход к действительно перспективному изделию – ПДВ. Не буду классифицировать его по поколениям, однако отмечу, что мы стремимся к тому, чтобы сделать не просто эволюционный, а революционный шаг в развитии силовых установок для вертолетов».

По словам генерального конструктора, для расширения возможностей новых двигателей сегодня важнейшее значение имеет развитие технологий, в первую очередь – аддитивных технологий, являющихся «главным движущим элементом, толкающим конструкторов на новые решения». Большое значение имеет и стремительное развитие беспилотных технологий, так как требования к двигателям пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов кардинально отличаются.

«Еще одно направление развития вертолетной техники, которое мы сегодня наблюдаем – это замена главного редуктора на электропривод. При такой схеме в силовую установку входят уже не двигатель и главный редуктор, а двигатель постоянного тока, который вращает винт напрямую. Такие решения уже существуют и так или иначе прорабатываются», - сказал Алексей Григорьев.

Генеральный конструктор завершил свое выступление обращением к молодым конструкторам, будущим двигателестроителям.

«Главное – это амбиции и знания в совокупности с готовностью нести ответственность. Нет амбиций – не будет результата. Нет знаний – не будет результата тем более. Не будет готовности отвечать – будет только ориентация на процесс. Поэтому желаю молодежи амбиций, знаний и ответственности в таком непростом деле, как авиационное двигателестроение», – сказал Алексей Григорьев.

Мероприятие было организовано Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям».

Объединенная двигателестроительная корпорация придает большое значение развитию сегмента вертолетных турбовальных двигателей. Ранее корпорация в рамках реализации программы импортозамещения обеспечила постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов «Ми» и «Ка». До этого в страну поставлялись силовые установки, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий. Сегодня ОДК наращивает темпы изготовления двигателей ВК-2500 с учетом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Двигатели ВК-2500 собираются полностью из российских комплектующих.

«ОДК–Климов» разработана и успешно испытана новейшая модификация ВК-2500 – двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. В двигателе реализованы решения, позволяющие управлять ресурсными характеристиками в зависимости от конкретных условий эксплуатации. Базовое применение ВК-2500ПС – гражданский вертолет Ми-171А2, военный вариант двигателя – ВК-2500П. Двигатель ВК-2500ПС представлен на экспозиции ОДК в рамках МВТФ «Армия-2017».

Санкт-петербургскими конструкторами разрабатывается двигатель ВК-2500М. Среди его особенностей: повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Вариативность компоновки (возможность вывода вала мощности вперед или назад) расширяет область применения ВК-2500М.

ОДК также ведет формирование научно-технического задела для создания перспективного вертолетного двигателя (ПДВ). Исследования с целью отработки прорывных технологий, которые будут использованы при реализации проекта ПДВ, ведутся совместно с ведущими отраслевыми институтами России, а также малыми инновационными компаниями. В ПДВ планируется в максимальной степени использовать новые конструкционные материалы, в том числе, неметаллические. При создании ПДВ предполагается широко использовать опыт работ по двигателю ВК-2500М.

В более «тяжелом» классе мощности, чем ВК-2500, «ОДК – Климов» разработан двигатель ТВ7-117В, предназначенный для вертолета Ми-38. ТВ7-117В обеспечивает вертолету безопасность полета, в том числе при экстремальных ситуациях, а также расширяет радиус действия за счет снижения расхода топлива. На двигателе установлена новая цифровая электронная система управления и контроля типа FADEC БАРК-6В. Серийное производство ТВ7-117В уже развернуто.