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ОДК приступила к разработке перспективных вертолетных двигателей

25.08.2017 RNS 70 0
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ВК-2500
Турбовальный двигатель ВК-2500
Источник: https://rostec.defence.ru/

Компания "ОДК–Климов" приступила к разработке перспективных вертолетных двигателей, сообщил генеральный конструктор АО "ОДК–Климов" (Санкт-Петербург, входит в ОДК) Алексей Григорьев.

"Нами разрабатывается двигатель ВК-2500М. Со своим предком ВК-2500 его связывает только общее название. То есть кроме наименования он отличается от более ранних двигателей практически всем. При этом ВК-2500М все-таки остается классическим газотурбинным двигателем. Следующий шаг, самый основательный — это переход к действительно перспективному изделию — ПДВ", — сказал Григорьев на "Инновационном клубе" в рамках форума "Армия-2017".

При этом, по его словам, разработчики стремятся "к тому, чтобы сделать не просто эволюционный, а революционный шаг в развитии силовых установок для вертолетов".

Сегодня российские вертолеты оснащаются двигателями третьего или четвертого поколения.

"Тем не менее эпоха двигателей, созданных в прошлые десятилетия, так или иначе близится к завершению, и теперь мы ведем разработку принципиально нового двигателя", — сказал генеральный конструктор.

Он отметил, что реализуемый "ОДК–Климов" проект по созданию вертолетных силовых установок будущего можно разделить на два этапа: двигатель ближней и дальней перспективы.

По его словам, для расширения возможностей новых двигателей важнейшее значение имеет развитие технологий, в первую очередь — аддитивных. Большое значение имеет и стремительное развитие беспилотных технологий, так как требования к двигателям пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов кардинально отличаются.

"Еще одно направление развития вертолетной техники, которое мы сегодня наблюдаем, — это замена главного редуктора на электропривод. При такой схеме в силовую установку входят уже не двигатель и главный редуктор, а двигатель постоянного тока, который вращает винт напрямую. Такие решения уже существуют и так или иначе прорабатываются", — сказал Григорьев.

ОДК реализовала программу импортозамещения, обеспечив постановку на производство в России двигателя ВК-2500, предназначенного для большинства вертолетов "Ми" и "Ка". До этого в страну поставлялись силовые установки, производившиеся на Украине, а также мотокомплекты для финальной сборки изделий.

В "ОДК–Климов" разработана и успешно испытана новейшая модификация ВК-2500 — двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и использованием современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. Базовое применение ВК-2500ПС — гражданский вертолет Ми-171А2, военный вариант двигателя — ВК-2500П.

Среди особенностей ВК-2500М: повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию.

В более "тяжелом" классе мощности, чем ВК-2500, "ОДК–Климов" разработан двигатель ТВ7-117В, предназначенный для вертолета Ми-38.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Украина
Продукция
ВК-2500
Ми-17
Ми-38
Ми-8АМТ
ТВ7-117
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА

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