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Российский перспективный комплекс Дальней авиации вооружат ракетами "воздух-земля" и "воздух-воздух"

25.08.2017 Интерфакс-АВН 67 0
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Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Источник: Владимир Федоренко/РИА "Новости"

Парк "Патриот". 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) в основном будет вооружен ракетами класса "воздух-земля", а также будет нести гиперзвук и ракеты "воздух-воздух", сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Корпорации тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов.

"Там будут ракеты "воздух-воздух", но основная часть - ракеты "воздух-поверхность". Конечно, будем стараться сделать, чтобы оружие на ПАК ДА, к тому времени, как он будет, обладало новыми характеристиками", - заявил Б.Обносов.

По его словам, ракеты класса "воздух-воздух" будут предусмотрены для защиты самолета, но все-таки основная боевая нагрузка дальних бомбардировщиков - это ракеты "воздух-поверхность".

Отвечая на вопрос о планах использования гиперзвукового оружия на ПАК ДА, Б.Обносов заявил: "Конечно, это планируется".

"Гиперзвуковое оружие - это наше будущее. Думаю, следующее десятилетие - это десятилетие гиперзвука", - подчеркнул гендиректор КТРВ.

Он отметил, что вооружение для ПАК ДА не будет кардинально отличаться от вооружения модернизированного Ту-160М2.

"Все наше оружие достаточно адаптивное, то есть оно должно применяться с любого носителя. Нет такого, чтобы одна ракета должна использоваться только на одном типе самолета", - сказал Б.Обносов.

В среду гендиректор ПАО "Туполев" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА состоится в 2021-2022 гг.

"Я думаю, что мы выкатим первый опытный образец уже в 2021-2022 гг. Насчет первого вылета пока сказать не могу", - заявил А.Конюхов, отвечая на вопрос о сроках разработки ПАК ДА.

В ходе авиасалона "МАКС-2017" президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что ОАК согласовала с Минобороны облик перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА).

"Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам", - заявил Ю.Слюсарь, отметив важность синхронизации комплекса работ по планеру, системам и двигателю на эту машину.

"Мы, конечно, говорим о серьезном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей", - сообщил Ю.Слюсарь.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что разрабатываемый перспективный авиационный комплекс Дальней авиации должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

"Он должен как можно дольше барражировать, находиться на дежурстве в воздухе, взлетать и садиться с практически любых аэродромов, иметь хорошую грузоподъёмность, чтобы нести как можно больше оружия, быть незаметным. А требования, скажем, к скорости полёта уже не так актуальны при наличии новых характеристик у авиационных средств поражения", - сказал Ю.Борисов.

ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, сообщил Ю.Борисов в апреле. "Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства - 2028-2029 год", - сказал Ю.Борисов.

Ранее он отмечал, что параллельно с разработкой ПАК ДА идет создание модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По его словам, военные рассчитывают получить от промышленности несколько десятков Ту-160М2.
24.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Борисов Юрий
Конюхов Александр
Обносов Борис
Слюсарь Юрий
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА

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