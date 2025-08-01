Новое Фото Т-90М "Прорыв 3" обнародовано на "Армии - 2017"
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Танк Т-90М
Источник: vestnik-rm.ru
В рамках "Армия 2017" стенд Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации впервые украшает новое, ранее нигде не публиковавшееся фото новейшего российского танка Т-90М.
К сожалению, пока данная боевая машина, создававшийся по теме "Прорыв 3", не принимает участие на этом важном мероприятии. Однако есть надежда, что новый танк мы увидим на "Армии-2018".
У этой модификации "девяностого" много общего с экспортным Т-90МС. Однако имеются и некоторые отличия, Например, под динамической защитой "Реликт" в лобовой части башни смонтированы противокумулятивные решетки. Несколько доработаны в плане защиты в передней части надгусеничные полки.
Данная разработка является самой совершенной версией танков семейства Т-90. Машина, по некоторым данным, весящая почти 50 т, значительно улучшена в плане защищенности, маневренности и огневой мощи. Благодаря наличию информационно-управляющей системы "Прорыв 3" можно отнести к интеллектуальным танкам.
По мнению военных экспертов, боевая машина является переходной моделью к платформам нового поколения "Армата".
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23.08.2017
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