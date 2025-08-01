Сирийская командировка завершилась: БМПТ на "Армии - 2017"



БМПТ (Боевая машина поддержки танков) "Рамка 99" - Терминатор. БМПТ (Боевая машина поддержки танков) "Рамка 99" - Терминатор.

С корабля на бал: так можно сказать об участии "Терминатора" на "Армии - 2017". Машина, проходившая боевые испытания в Сирии, демонстрирует свои боевые характеристики на полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума.

БМПТ перед зрителями на трибунах метко поражала выявленные цели на больших дистанциях.

Как стало известно, в Сирии машина не подвела, и продемонстрировала свои лучшие качества. По некоторым данным, в настоящее время решается вопрос о принятии ее на вооружение.

БМПТ "Терминатор" вооружена автоматическими гранатометами, двумя 30-мм пушками, пулеметом и управляемыми ракетами. Одна такая машина по своему боевому потенциалу способна заменить до взвода мотострелков, 2-2,5 БМП или 3-4 БТР.