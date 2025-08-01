Сирийская командировка завершилась: БМПТ на "Армии - 2017"
|
|
БМПТ (Боевая машина поддержки танков) "Рамка 99" - Терминатор.
С корабля на бал: так можно сказать об участии "Терминатора" на "Армии - 2017". Машина, проходившая боевые испытания в Сирии, демонстрирует свои боевые характеристики на полигоне Алабино в рамках Международного военно-технического форума.
БМПТ перед зрителями на трибунах метко поражала выявленные цели на больших дистанциях.
Как стало известно, в Сирии машина не подвела, и продемонстрировала свои лучшие качества. По некоторым данным, в настоящее время решается вопрос о принятии ее на вооружение.
БМПТ "Терминатор" вооружена автоматическими гранатометами, двумя 30-мм пушками, пулеметом и управляемыми ракетами. Одна такая машина по своему боевому потенциалу способна заменить до взвода мотострелков, 2-2,5 БМП или 3-4 БТР.
|
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.08.2017 Директор кластера "Вооружение" "Ростеха": "Армата" пойдет в армию с 2019 года
25.08.2017 В Минобороны сообщили о закупке БМПТ "Терминатор"
25.08.2017 Серийные поставки танков Т-14 "Армата" в армию могут начаться в 2019 году - Ростех
22.08.2017 Танк "Армата" продемонстрируют в открытой части экспозиции на МВТФ "Армия-2017"
01.08.2017 Около 50 летательных аппаратов ВВО планируется задействовать в российско-индийском учении "Индра-2017"
01.08.2017 Более 30 самолетов и комплексы С-400 ВВО задействуют в учениях "Индра-2017"
12.07.2017 "Надо всегда следовать правилу: сказал, что выполнишь,— выполни"
10.07.2017 "Сирийский экспресс" России