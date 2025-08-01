Комплексы РЭБ «Красуха» применяются в ходе лагерного сбора под Волгоградом



Комплекс РЭБ "Красуха"

Источник: http://kret.com/ Комплекс РЭБ "Красуха"Источник: http://kret.com/

Подразделения радиоэлектронной борьбы Южного военного округа (ЮВО) осваивают новейшую технику в ходе лагерного сбора на полигоне Прудбой под Волгоградом. В частности, при выполнении задач применяются комплексы РЭБ «Красуха» разработки КРЭТ.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, лагерный сбор продлится до конца августа. В мероприятии принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.

В ходе сбора расчеты и экипажи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработают задачи подавления радиосетей и линий связи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, говорится в пресс-сообщении ЮВО.

Кроме того, специалисты радиоэлектронной борьбы выполнят нормативы по развертыванию станций и комплексов РЭБ, задачи по их маскировке, организации охраны и обороны, подавлению сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Как отметили в пресс-службе округа, при выполнении задач применяются новейшие станции и комплексы РЭБ. В частности в лагерном сборе участвует комплекс РЭБ «Красуха» производства КРЭТ.

Напомним, что Концерн начал поставку Минобороны данных комплексов радиоэлектронной борьбы в 2012 году. Сегодня «Красуха» составляет одну из основных сил российских радиоэлектронных войск.

Данные комплексы предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации противника. Радиус действия «Красухи» составляет 300 км. Комплекс способен «ослепить» современные радиолокационные станции, используемые на самолетах различных типов. При этом на работу комплекса не влияют скорость и высота воздушной цели.