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Комплексы РЭБ «Красуха» применяются в ходе лагерного сбора под Волгоградом

25.08.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 334 0
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Красуха
Комплекс РЭБ "Красуха"
Источник: http://kret.com/

Подразделения радиоэлектронной борьбы Южного военного округа (ЮВО) осваивают новейшую технику в ходе лагерного сбора на полигоне Прудбой под Волгоградом. В частности, при выполнении задач применяются комплексы РЭБ «Красуха» разработки КРЭТ.


Как сообщили в пресс-службе ЮВО, лагерный сбор продлится до конца августа. В мероприятии принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.


В ходе сбора расчеты и экипажи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработают задачи подавления радиосетей и линий связи в различных диапазонах, нанесут радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, говорится в пресс-сообщении ЮВО.


Кроме того, специалисты радиоэлектронной борьбы выполнят нормативы по развертыванию станций и комплексов РЭБ, задачи по их маскировке, организации охраны и обороны, подавлению сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.


Как отметили в пресс-службе округа, при выполнении задач применяются новейшие станции и комплексы РЭБ. В частности в лагерном сборе участвует комплекс РЭБ «Красуха» производства КРЭТ.


Напомним, что Концерн начал поставку Минобороны данных комплексов радиоэлектронной борьбы в 2012 году. Сегодня «Красуха» составляет одну из основных сил российских радиоэлектронных войск.


Данные комплексы предназначены для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации противника. Радиус действия «Красухи» составляет 300 км. Комплекс способен «ослепить» современные радиолокационные станции, используемые на самолетах различных типов. При этом на работу комплекса не влияют скорость и высота воздушной цели.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Красуха-4
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ

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