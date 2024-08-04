Под прикрытием русофобов НАТО идет на восток



Солдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в Польше

Источник: © AFP 2017, Tobias Schwarz Солдаты на построении в многонациональном корпусе НАТО в ПольшеИсточник: © AFP 2017, Tobias Schwarz

Как это ни прискорбно, но НАТО с завидным упорством продолжает раскручивать маховик гонки вооружения. Определены и враги в Европе – правильно, Россия. Достается и Беларуси, единственному российскому союзнику на западном направлении.

Для сдерживания «имперских амбиций» Москвы в странах Балтии и Польше создается невиданная доселе вооруженная группировка Альянса, модернизируется военная инфраструктура региона, преобразовываются старые и закладываются новые объекты (в том числе в рамках программы ЕвроПРО). Ко всему прочему постоянно отрабатываются вопросы по переброске воинских формирований морским и воздушным транспортом, а в ходе проводимых учений многонациональные войска НАТО совершенствуют свои навыки, отрабатывают взаимодействие и попутно осваивают новый плацдарм для предстоящих военных действий.

Надо отдать должное военно-политическому руководству Альянса – переброска войск осуществляется под прикрытием информационной кампании, дискредитирующей руководство Москвы и Минска. Нашелся и хороший повод – предстоящее российско-белорусское учение «Запад-2017». Как уже отмечали ранее, для проведения данной информационно-пропагандистской кампании не стесняются привлекать даже высшее руководство стран Балтии (особенно отметилась президент Литвы – Даля Грибаускайте). А всевозможные электронные СМИ буквально бурлят очередными «сенсациями» о различных вариантах развития событий, начиная от «оккупации» российскими войсками Беларуси и заканчивая развязыванием глобальной войны ударами 1-й гвардейской танковой армии по Украине и Польше (в зависимости от фантазии и наглости авторов подобных сенсаций).

Несмотря на полную несостоятельность подобных заявлений, все же определенного эффекта они добились – за мифическими российскими «ордами» мировая общественность буквально «проморгала» создание ударной группировки НАТО на границах Беларуси и России. А принцип информационной кампании прост и был описан еще французским философом Жан-Жаком Руссо: «Хула – очень удобная вещь: нападают с помощью одного слова, а нужны целые страницы для защиты».

Грамотно распределяются роли среди участников информационно-пропагандистской кампании по дискредитации предстоящего учения «Запад-2017» – руководители стран-членов Альянса очень аккуратно, без лишней конкретики, высказывают сомнение в необходимости подобных маневров, при этом скромно умалчивая аналогичные мероприятия оперативной и боевой подготовки, проводимые на полигонах возле границ Союзного государства Беларуси и России. Правда, Польше и странам Балтии разрешается нагнетать больше страха – надо же оправдать увеличение военных расходов и создание новых баз НАТО на своих территориях.

Однако, это только одна сторона медали. Основную роль в создании кровожадного образа Москвы отводят электронным СМИ, финансируемым из бюджета Брюсселя и Вашингтона. Сначала армия всевозможных западных экс-министров (обороны, иностранных дел, да чего угодно, хоть и сельского хозяйства) и прочих псевдо экспертов путем высасывания фактов из пальца уже заполонили часть англо- и русско-язычного Интернета бредовыми фантазиями на тему удара русских танков по демократиям Запада. В дополнение к ним подключаются и белорусские оппозиционеры – а как же без них, ведь их слова очень сладки для неискушенных пользователей глобальной мировой паутины.

Стоит отметить, что теме русофобии Запад уделяет огромное внимание. Цель – западный обыватель должен ненавидеть Россию, и все что с ней связано. Следует этой идеологии и белорусская оппозиция – в стремлении «укусить» руководство страны они не гнушаются никакими высказываниями, постоянно муссируется тема оккупации российскими войсками территории «Синеокой», создания плацдарма для захвата «Сувалкского коридора». Щедро финансируемые польским МИДом и получающие гранты из Вашингтона оппозиционные лидеры всевозможных БНК (Статкевич), БНФ (Янукевич) и всяких там БПС (Высоцкий) только что из штанов не выпрыгивают, расписывая предстоящую «вселенскую войну». Не забыты и постулаты Геббельса – «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят». Кстати, наши «борцы за независимость», активно размахивая бело-красно-белыми знаменами, как то совсем забыли, что у истоков этой символики стояли немцы – сначала кайзеровская Германия, а затем и Гитлер. Мало кто из сегодняшних «змагаров» вспоминает зверства коллаборационистов, которые те, совместно с нацистами, во время Великой Отечественной войны творили на оккупированной немцами белорусской земле.

Стоит отметить, что несмотря на все старания Брюсселя и Вашингтона, вся истерия вокруг «Запада-2017» не стоит и выеденного яйца. Непонятно откуда взявшийся «Сувалкский коридор» вообще не представляет никакого военного значения для российской армии. Не имея постоянных военных баз на территории Беларуси (а все прекрасно знают принципиальную позицию руководства нашей страны по этому поводу), бросок российских войск к Калининграду через Минск – Гродно представляется верхом глупости и безумства, а с военной точки зрения – вообще весьма сомнительным. Мало того, что многотысячной армии необходимо осуществить перегруппировку через всю территорию Беларуси, так еще существует вероятность флангового удара группировок НАТО со стороны Польши и Литвы. А вот для Альянса «Сувалкский коридор» наоборот имеет огромное значение – он является хорошим плацдармом для создания ударных группировок, одновременно нацеленных на Калининградский оборонительный район и территорию Беларуси. Неудивительно, что за последнее время участилось количество рекогносцировок местности в районах Сувалки и Августов. Заодно и переиграли легенду – мол, это все делается для защиты от «кровожадных» русских.

Кстати, вся русофобская истерия западных СМИ и полуоппозиционных ресурсов, направленная на показ милитаризации России и Беларуси, также не выдерживает никакой критики. Взять хотя бы расходы на оборону и сравнить. Получается, что даже у Польши (до 11,5 млрд. долларов США), Латвии (около 0,4 млрд.), Литвы и Эстонии (по 0,7 млрд.) вместе взятых составляют почти пятую часть военного бюджета России (около 70 млрд.). Добавим еще Францию (до 56 млрд.), Германию (около 42 млрд.) и Великобританию (около 49 млрд.) – получаем подавляющее превосходство по расходам на оборону Брюсселя над Москвой. Про белорусские 0,6 млрд. долларов США на оборону скромно промолчим. Ну, и как же без США (610 млрд.) – более трети всех мировых расходов на вооружение. Так кто здесь агрессор, и кто собирается развязывать новую мировую войну?

Павел Ковалев