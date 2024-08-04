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"Известия" сообщили о трех российских спутниках, не выходящих на связь

24.08.2017 RNS 110 0
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Спутник DX-1
Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия Аэроспейс
Источник: Даурия Аэроспейс

Три российских спутника связи не вышли на орбиту с середины июля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли.

Речь идет о трех аппаратах: микроспутнике "Искра-МАИ-85", разработанном в студенческом конструкторском бюро при Московском авиационном институте (МАИ), и аппаратах дистанционного зондирования Земли МКА-Н, разработанных частной космической компанией Dauria Aerospace.

"Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли. Причины технического сбоя пока никому не понятны", — прокомментировал собеседник издания ситуацию с МКА-Н.

В "Роскосмосе" от комментариев по ситуации воздержались. Источник газеты в госкорпорации заметил, что в случае, если технические проблемы решить не удастся, к Dauria Aerospace могут возникнуть финансовые претензии.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Компании
Dauria Aerospace
Роскосмос

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