"Известия" сообщили о трех российских спутниках, не выходящих на связь



Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия Аэроспейс

Источник: Даурия Аэроспейс Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия АэроспейсИсточник: Даурия Аэроспейс

Три российских спутника связи не вышли на орбиту с середины июля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли.

Речь идет о трех аппаратах: микроспутнике "Искра-МАИ-85", разработанном в студенческом конструкторском бюро при Московском авиационном институте (МАИ), и аппаратах дистанционного зондирования Земли МКА-Н, разработанных частной космической компанией Dauria Aerospace.

"Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли. Причины технического сбоя пока никому не понятны", — прокомментировал собеседник издания ситуацию с МКА-Н.

В "Роскосмосе" от комментариев по ситуации воздержались. Источник газеты в госкорпорации заметил, что в случае, если технические проблемы решить не удастся, к Dauria Aerospace могут возникнуть финансовые претензии.