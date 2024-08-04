"Известия" сообщили о трех российских спутниках, не выходящих на связь
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Dauria Aerospace Спутник DX-1, созданный компанией Даурия Аэроспейс
Источник: Даурия Аэроспейс
Три российских спутника связи не вышли на орбиту с середины июля. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в российской ракетно-космической отрасли.
Речь идет о трех аппаратах: микроспутнике "Искра-МАИ-85", разработанном в студенческом конструкторском бюро при Московском авиационном институте (МАИ), и аппаратах дистанционного зондирования Земли МКА-Н, разработанных частной космической компанией Dauria Aerospace.
"Средства выведения отработали штатно. Пусковые контейнеры с этими спутниками также отработали штатно, что подтверждают данные телеметрии. Однако на связь аппараты не вышли. Причины технического сбоя пока никому не понятны", — прокомментировал собеседник издания ситуацию с МКА-Н.
В "Роскосмосе" от комментариев по ситуации воздержались. Источник газеты в госкорпорации заметил, что в случае, если технические проблемы решить не удастся, к Dauria Aerospace могут возникнуть финансовые претензии.
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23.08.2017
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