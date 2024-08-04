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В перспективную боевую экипировку войдут экзоскелет и бронешлем с системой прицеливания

24.08.2017 RNS 107 0
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Дмитрий Семизоров
Дмитрий Семизоров
Источник: ТАСС/Карпов Ладислав

Окончательный облик перспективной боевой экипировки будущего, которая придет на смену экипировке "Ратник-2", будет определен к концу 2017 года, сообщил журналистам гендиректор ЦНИИточмаш (Климовск, Московская область) Дмитрий Семизоров.

"Окончательный концептуальный облик экипировки будущего будет завершен в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник 3". Эта работа заканчивается в конце этого года", — сказал Семизоров на форуме "Армия-2017".

Он добавил, что данный проект позволит определить направления дальнейших исследований.

"Мы планируем, что этот задел у нас примерно лет на 15", — сказал Семизоров.

По его словам, в состав перспективной экипировки входит, в частности, бронешлем с системой прицеливания, боевой защитный комбинезон, защитная обувь, стрелково-гранатометный комплекс и экзоскелет.

Экзоскелет — это устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих элементов.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX

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