В перспективную боевую экипировку войдут экзоскелет и бронешлем с системой прицеливания
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Дмитрий Семизоров
Источник: ТАСС/Карпов Ладислав
Окончательный облик перспективной боевой экипировки будущего, которая придет на смену экипировке "Ратник-2", будет определен к концу 2017 года, сообщил журналистам гендиректор ЦНИИточмаш (Климовск, Московская область) Дмитрий Семизоров.
"Окончательный концептуальный облик экипировки будущего будет завершен в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник 3". Эта работа заканчивается в конце этого года", — сказал Семизоров на форуме "Армия-2017".
Он добавил, что данный проект позволит определить направления дальнейших исследований.
"Мы планируем, что этот задел у нас примерно лет на 15", — сказал Семизоров.
По его словам, в состав перспективной экипировки входит, в частности, бронешлем с системой прицеливания, боевой защитный комбинезон, защитная обувь, стрелково-гранатометный комплекс и экзоскелет.
Экзоскелет — это устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих элементов.
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23.08.2017
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