В перспективную боевую экипировку войдут экзоскелет и бронешлем с системой прицеливания



Дмитрий Семизоров

Источник: ТАСС/Карпов Ладислав Дмитрий СемизоровИсточник: ТАСС/Карпов Ладислав

Окончательный облик перспективной боевой экипировки будущего, которая придет на смену экипировке "Ратник-2", будет определен к концу 2017 года, сообщил журналистам гендиректор ЦНИИточмаш (Климовск, Московская область) Дмитрий Семизоров.

"Окончательный концептуальный облик экипировки будущего будет завершен в рамках опытно-конструкторской работы "Ратник 3". Эта работа заканчивается в конце этого года", — сказал Семизоров на форуме "Армия-2017".

Он добавил, что данный проект позволит определить направления дальнейших исследований.

"Мы планируем, что этот задел у нас примерно лет на 15", — сказал Семизоров.

По его словам, в состав перспективной экипировки входит, в частности, бронешлем с системой прицеливания, боевой защитный комбинезон, защитная обувь, стрелково-гранатометный комплекс и экзоскелет.

Экзоскелет — это устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений за счет внешнего каркаса и приводящих элементов.