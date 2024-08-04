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В России провели первые испытания боевых экзоскелетов

24.08.2017 RNS 117 0
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Дмитрий Семизоров
Дмитрий Семизоров
Источник: АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Российский ЦНИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, Климовск, Московская область) завершил испытания первых образов боевого экзоскелета для военнослужащих, сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих Олег Фаустов.

"Мы планируем два вида экзоскелетов, те, которые в ближайшее время будут использоваться. Они уже практически разработаны, и некоторые испытания уже проведены", — сказал Фаустов журналистам на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

Ранее гендиректор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров сообщил, что экзоскелет войдет в состав перспективной боевой экипировки российских военнослужащих, которая придет на смену экипировке "Ратник-2".

Экзоскелет — устройство, предназначенное для увеличения силы человека за счет внешнего каркаса. Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях. По сообщениям открытой печати, реально действующие образцы созданы в Японии и США.

Использование экзоскелета позволяет, в частности, военнослужащему быстрее передвигаться на поле боя, перемещать большие тяжести.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Ратник БЭВ
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX

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