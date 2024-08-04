ОАК и КТРВ договорились о координации в разработке перспективной авиации
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Глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов
Источник: ИТАР-ТАСС/Григорий Сысоев
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, Королев, Московская область) подписали соглашение о координации научных и опытных работ по созданию перспективных и модернизации существующих авиационных комплексов и вооружения, сообщает корреспондент RNS.
Подписание соглашения состоялось в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017" в подмосковном парке "Патриот".
Глава КТРВ Борис Обносов отметил, что опыт участия российской авиации в сирийском конфликте помог налаживанию кооперации между корпорациями.
"В последние годы взаимопонимание (между компаниями. — RNS) только крепло, и сирийский опыт этому помог. Было вскрыто много вещей, без которых удачи нам было бы не видать, если бы мы не делали совместную работу", — сказал Обносов.
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23.08.2017
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