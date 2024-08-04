ФАС заподозрила в завышении цен поставщика комплектующих для ракеты "Ангара-А5"
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Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Поставщик комплектующих для космической ракеты "Ангара-А5" — АО "НИИФИ" — завысило цену на свою продукцию, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"В ФАС России поступила информация от "ПО "Полет"" (филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева") о возможных признаках нарушения АО "НИИФИ" законодательства в сфере государственного оборонного заказа при поставках комплектующих к ракете-носителю (РН) "Ангара-А5". Речь идет об одной из систем, поставляемых АО "НИИФИ" в рамках кооперации", — говорится в сообщении.
ФАС заинтересовало завышение АО "НИИФИ" цены на указанную систему, которое, по предварительным данным, произошло из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с ее производством и не предусмотренных конструкторской документацией. Кроме того, в стоимость продукции включены затраты, связанные с сертификацией, которые также в настоящее время проверяются антимонопольным органом.
В связи с этим в действиях общества обнаружены признаки нарушения части 3 статьи 8 закона "О государственном оборонном заказе" (№ 275-ФЗ).
"ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции", — сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк, которого цитирует пресс-служба.
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23.08.2017
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