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ФАС заподозрила в завышении цен поставщика комплектующих для ракеты "Ангара-А5"

24.08.2017 RNS 97 0
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РН «Ангара-А5»
Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5»
Источник: Андрей Моргунов / Минобороны РФ

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Поставщик комплектующих для космической ракеты "Ангара-А5" — АО "НИИФИ" — завысило цену на свою продукцию, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

"В ФАС России поступила информация от "ПО "Полет"" (филиал ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева") о возможных признаках нарушения АО "НИИФИ" законодательства в сфере государственного оборонного заказа при поставках комплектующих к ракете-носителю (РН) "Ангара-А5". Речь идет об одной из систем, поставляемых АО "НИИФИ" в рамках кооперации", — говорится в сообщении.

ФАС заинтересовало завышение АО "НИИФИ" цены на указанную систему, которое, по предварительным данным, произошло из-за включения в стоимость продукции затрат, не связанных с ее производством и не предусмотренных конструкторской документацией. Кроме того, в стоимость продукции включены затраты, связанные с сертификацией, которые также в настоящее время проверяются антимонопольным органом.

В связи с этим в действиях общества обнаружены признаки нарушения части 3 статьи 8 закона "О государственном оборонном заказе" (№ 275-ФЗ).

"ФАС России будут пресекаться любые попытки включения в стоимость продукции, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, затрат, не связанных с производством такой продукции", — сообщил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк, которого цитирует пресс-служба.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полет ПО
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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