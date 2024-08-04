Разработчик беспилотников рассказал о замещении импортных двигателей на отечественные
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Армен Исаакян
Источник: © Группа "Кронштадт"
Вопрос оснащения российских беспилотных летательных аппаратов отечественными двигателями внутреннего сгорания пока не решен, сообщил RNS генеральный директор группы "Кронштадт" (входит в АФК "Система") Армен Исаакян.
"Вопрос с производством двигателей внутреннего сгорания действительно острый. Но я должен подтвердить, что программы импортозамещения в этой области в России есть и мы в них участвуем. Заявляю уверенно, что проблема будет решена", — сказал Исаакян на форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке, отвечая на вопрос, насколько обеспечены российские беспилотники отечественными двигателями.
Гендиректор сообщил, что в рамках реализации проекта по созданию беспилотного летательного аппарата "Орион" большой продолжительности полета взлетной массой свыше тонны, компания "участвует в программе импортозамещения".
При этом, по его словам, "все системы управления силовой установкой и энергообеспечения локализованы". То есть производство данных систем освоено в России.
"Кронштадт" представил на форуме "Армия-2017" полномасштабный макет тяжелого беспилотника большой продолжительности полета.
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23.08.2017
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