Разработчик беспилотников рассказал о замещении импортных двигателей на отечественные



Армен Исаакян

Источник: © Группа "Кронштадт" Армен ИсаакянИсточник: © Группа "Кронштадт"

Вопрос оснащения российских беспилотных летательных аппаратов отечественными двигателями внутреннего сгорания пока не решен, сообщил RNS генеральный директор группы "Кронштадт" (входит в АФК "Система") Армен Исаакян.

"Вопрос с производством двигателей внутреннего сгорания действительно острый. Но я должен подтвердить, что программы импортозамещения в этой области в России есть и мы в них участвуем. Заявляю уверенно, что проблема будет решена", — сказал Исаакян на форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке, отвечая на вопрос, насколько обеспечены российские беспилотники отечественными двигателями.

Гендиректор сообщил, что в рамках реализации проекта по созданию беспилотного летательного аппарата "Орион" большой продолжительности полета взлетной массой свыше тонны, компания "участвует в программе импортозамещения".

При этом, по его словам, "все системы управления силовой установкой и энергообеспечения локализованы". То есть производство данных систем освоено в России.

"Кронштадт" представил на форуме "Армия-2017" полномасштабный макет тяжелого беспилотника большой продолжительности полета.