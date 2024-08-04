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Минобороны РФ увеличит число электронных учебников в военных вузах почти вдвое

24.08.2017 RNS 191 0
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Николай Панков. Архивное фото
Николай Панков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Число электронных учебников в военных вузах Минобороны России увеличится почти в два раза с начала учебного года, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе "Армия и ОПК", который прошел на форуме "Армия-2017".

"С 1 сентября 2016 года вузы и довузовские учебные заведения перешли на обучение по электронным учебникам, реализована идея единой электронной библиотеки военного ведомства. Количество электронных учебников с 1 сентября этого года увеличится почти в два раза", — сказал Панков.

В начале прошлого учебного года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что для военных вузов разработано более 6 тысяч новых электронных пособий и оцифровано около 6,5 тысячи уже изданных.
23.08.2017
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Россия
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