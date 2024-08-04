Россия поможет Казахстану оснастить завод для модернизации бронетехники



Боевая машина пехоты на международном военно-техническом форуме Армия-2017

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Боевая машина пехоты на международном военно-техническом форуме Армия-2017Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Рособоронэкспорт оснастит завод в Казахстане современным оборудованием для ремонта и модернизации бронетанковой техники советского и российского производства, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

В ходе международного военно-технического форума "Армия-2017" Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") в среду подписал рамочный контракт на поставку оборудования, технологической оснастки, технической документации для освоения полного цикла капитального ремонта и модернизации бронетанковой техники и бронированных автомобилей с казахстанской компанией АО "Семей инжиниринг" (входит в АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг").

"Завод по ремонту и модернизации, который расположен в городе Семей, будет оснащен современным оборудованием для ремонта бронетанковой техники советского и российского производства, стоящей на вооружении армии Казахстана. Кроме того, мы обучим персонал предприятия методам и технологическим особенностям ремонта и модернизации всего спектра обслуживаемой продукции", - сказал Михеев, слова которого процитировала компания в сообщении.

Согласно контракту российский экспортер проведет весь комплекс работ и услуг по проектированию, поставке специального оборудования, запасных частей и материалов, оснастке инструмента и передаче технической документации. "Казахстанская сторона получит возможность проводить полный цикл капитального ремонта и модернизации танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров советского и российского производства", - уточнили в Рособоронэкспорте.

Сейчас спецэкспортер оборудует и строит подобные центры капитального ремонта и модернизации в нескольких странах мира. "Мы считаем обеспечение технической готовности продукции военного назначения важнейшей компонентой нашей работы. От эффективности функционирования системы обеспечения технической готовности зависят качественные показатели состояния поставленных изделий на протяжении их жизненного цикла и, в конечном счете, имидж Рособоронэкспорта как поставщика этой техники", - отметил Михеев.

Помимо создания центров по капитальному ремонту продукции военного назначения, Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам мобильные сервисные комплексы для обеспечения ремонта военной техники. "В 2017 году завершена первая наша удачная поставка для сухопутных сил одной из стран Латинской Америки. Результаты эксплуатации комплекса подтвердили эффективность и надежность предложенной системы технического обслуживания и ремонта", - добавил гендиректор Рособоронэкспорта. Сейчас российский спецэкспортер ведет переговоры о поставке мобильных сервисных комплексов в ряд стран. В зависимости от потребности иностранного заказчика они могут проектироваться для любых видов вооруженных сил и родов войск.