Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО
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Зенитный ракетный комплекс Бук-1М
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область) 23 авг - РИА Новости. Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО, связи, инженерной технике и оружии для мотострелков, сообщил заместитель командующего силами обороны республики генерал-майор Готсилене Мораке.
"В основном мы заинтересованы в стрелковом оружии для пехоты, средствах ПВО, технике связи и инженерных войск. Сегодняшняя война сильно отличается от традиционных боевых действий, мы ведем войну с международным терроризмом, и для этого нам необходимы самые современные оружие и техника", - сказал Мораке в среду на форуме "Армия-2017".
По словам генерала, в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями концерна "Калашников" и компании "Рособоронэкспорт".
Он также положительно оценил российское обмундирование, назвав его "произведением искусства". Также Мораке отметил хорошую организацию форума.
"Мне здесь нравится абсолютно всё: инфраструктура, размещение, удобство, размах шоу - все грандиозно", - поделился впечатлениями генерал из Ботсваны.
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23.08.2017
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