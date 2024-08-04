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Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО

24.08.2017 РИА Новости 106 0
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Бук-1М
Зенитный ракетный комплекс Бук-1М
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область) 23 авг - РИА Новости. Ботсвана заинтересована в российских средствах ПВО, связи, инженерной технике и оружии для мотострелков, сообщил заместитель командующего силами обороны республики генерал-майор Готсилене Мораке.

"В основном мы заинтересованы в стрелковом оружии для пехоты, средствах ПВО, технике связи и инженерных войск. Сегодняшняя война сильно отличается от традиционных боевых действий, мы ведем войну с международным терроризмом, и для этого нам необходимы самые современные оружие и техника", - сказал Мораке в среду на форуме "Армия-2017".

По словам генерала, в ближайшие дни у него запланированы встречи с представителями концерна "Калашников" и компании "Рособоронэкспорт".

Он также положительно оценил российское обмундирование, назвав его "произведением искусства". Также Мораке отметил хорошую организацию форума.

"Мне здесь нравится абсолютно всё: инфраструктура, размещение, удобство, размах шоу - все грандиозно", - поделился впечатлениями генерал из Ботсваны.
23.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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Ботсвана
Россия
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX

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