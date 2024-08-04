ОДК испытает камеры сгорания авиационных двигателей будущего в Лыткарино

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Источник: http://mosreg.ru/ Логотип ОАО "Лыткаринского машиностроительного завода"Источник: http://mosreg.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) создает на базе Лыткаринского машиностроительного завода (ЛМ3) новый испытательный стенд, предназначенный для комплексного тестирования камер сгорания (КС) перспективных авиационных двигателей различных типов.

В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы стендового оборудования. Планируемый срок сдачи объекта – III квартал 2017 года.

При создании новых авиадвигателей особую значимость приобретает поузловая доводка элементов их конструкции. Это позволяет заранее предусмотреть и устранить возможные конструктивные дефекты, а также более точно измерить и настроить требуемые параметры узлов двигателей. На лыткаринском стенде будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские испытания полноразмерных камер сгорания и их элементов широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (авиационный керосин, природный газ). Целью проекта является создание перспективных изделий и снятие их характеристик.

Температура на входе испытываемых в Лыткарино камер сгорания будет составлять до 1000°К, а на выходе до 2500°К. В качестве энергопривода для источника рабочего воздуха используется высокоэффективный промышленный двигатель АЛ-31СТ, модернизированный для работы на жидком топливе. Он разработан на базе серийного авиационного двигателя АЛ-31Ф, различные модификации которого устанавливаются на боевые самолеты семейства Су-27. В качестве источника воздуха на испытательном стенде ЛМЗ применен нагнетатель, разработанный на базе морского варианта двигателя 10РМ.

Расположенный в подмосковном Лыткарино ЛМЗ является функциональным подразделением Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки – филиала уфимского предприятия ОДК ПАО «УМПО».

В ноябре 2016 года ОДК осуществила на ЛМЗ первый наземный запуск перспективного двигателя для самолета Су-57 (ПАК ФА, Т-50).