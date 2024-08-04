ОДК испытает камеры сгорания авиационных двигателей будущего в Лыткарино
|
|
Логотип ОАО "Лыткаринского машиностроительного завода"
Источник: http://mosreg.ru/
Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) создает на базе Лыткаринского машиностроительного завода (ЛМ3) новый испытательный стенд, предназначенный для комплексного тестирования камер сгорания (КС) перспективных авиационных двигателей различных типов.
В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы стендового оборудования. Планируемый срок сдачи объекта – III квартал 2017 года.
При создании новых авиадвигателей особую значимость приобретает поузловая доводка элементов их конструкции. Это позволяет заранее предусмотреть и устранить возможные конструктивные дефекты, а также более точно измерить и настроить требуемые параметры узлов двигателей. На лыткаринском стенде будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские испытания полноразмерных камер сгорания и их элементов широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (авиационный керосин, природный газ). Целью проекта является создание перспективных изделий и снятие их характеристик.
Температура на входе испытываемых в Лыткарино камер сгорания будет составлять до 1000°К, а на выходе до 2500°К. В качестве энергопривода для источника рабочего воздуха используется высокоэффективный промышленный двигатель АЛ-31СТ, модернизированный для работы на жидком топливе. Он разработан на базе серийного авиационного двигателя АЛ-31Ф, различные модификации которого устанавливаются на боевые самолеты семейства Су-27. В качестве источника воздуха на испытательном стенде ЛМЗ применен нагнетатель, разработанный на базе морского варианта двигателя 10РМ.
Расположенный в подмосковном Лыткарино ЛМЗ является функциональным подразделением Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки – филиала уфимского предприятия ОДК ПАО «УМПО».
В ноябре 2016 года ОДК осуществила на ЛМЗ первый наземный запуск перспективного двигателя для самолета Су-57 (ПАК ФА, Т-50).
|
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2014 Бессердечное авиастроение
31.10.2014 Су-35С: неземные возможности
26.06.2013 "Для меня в трех буквах IPO собрано все, чего необходимо достигнуть"
12.12.2012 Неиссякаемый потенциал АЛ-31Ф
31.03.2011 Филиал ОАО "НПО "Сатурн" Научно-технический центр им. А. Люльки отмечает 65-летие
29.04.2010 Пресс-конференция руководителя ММПП "Салют" Ю.Елисеева
29.04.2010 "Двигатели - 2010": подводя итоги