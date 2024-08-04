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ОДК испытает камеры сгорания авиационных двигателей будущего в Лыткарино

24.08.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 156 0
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Логотип ЛМЗ
Логотип ОАО "Лыткаринского машиностроительного завода"
Источник: http://mosreg.ru/

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) создает на базе Лыткаринского машиностроительного завода (ЛМ3) новый испытательный стенд, предназначенный для комплексного тестирования камер сгорания (КС) перспективных авиационных двигателей различных типов.


В настоящее время завершаются пуско-наладочные работы стендового оборудования. Планируемый срок сдачи объекта – III квартал 2017 года.


При создании новых авиадвигателей особую значимость приобретает поузловая доводка элементов их конструкции. Это позволяет заранее предусмотреть и устранить возможные конструктивные дефекты, а также более точно измерить и настроить требуемые параметры узлов двигателей. На лыткаринском стенде будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские испытания полноразмерных камер сгорания и их элементов широкого спектра номенклатуры ГТД, работающих на различных видах топлива (авиационный керосин, природный газ). Целью проекта является создание перспективных изделий и снятие их характеристик.


Температура на входе испытываемых в Лыткарино камер сгорания будет составлять до 1000°К, а на выходе до 2500°К. В качестве энергопривода для источника рабочего воздуха используется высокоэффективный промышленный двигатель АЛ-31СТ, модернизированный для работы на жидком топливе. Он разработан на базе серийного авиационного двигателя АЛ-31Ф, различные модификации которого устанавливаются на боевые самолеты семейства Су-27. В качестве источника воздуха на испытательном стенде ЛМЗ применен нагнетатель, разработанный на базе морского варианта двигателя 10РМ.


Расположенный в подмосковном Лыткарино ЛМЗ является функциональным подразделением Опытно-конструкторского бюро имени А. Люльки – филиала уфимского предприятия ОДК ПАО «УМПО».


В ноябре 2016 года ОДК осуществила на ЛМЗ первый наземный запуск перспективного двигателя для самолета Су-57 (ПАК ФА, Т-50).
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
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  • В новости упоминаются
Продукция
АЛ-31СТ
АЛ-31Ф
ПАК ФА
Су-27
Компании
ОДК УК
УМПО

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