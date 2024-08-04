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152-мм орудие 2А89 на форуме "Армия-2017"

24.08.2017 Военно-промышленный курьер 177 0
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2А89
Модель 152-мм орудия 2А89
Источник: vpk-news.ru

Как сообщает блог bmpd, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия – 2017" АО "Завод № 9" (Екатеринбург; бывшее спецпроизводство "Уралмаша") представило модель 152-мм орудия 2А89.

Судя по ряду оценок, данная пушка была предназначена для перспективной самоходной артиллерийской установки 2С36 по ОКР "Зауралец-Д", разработку которой вели в интересах Воздушно-десантных войск России. Головную роль в этих работах играло АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"). В прошедшем году указывалось, что работы по данной технике были приостановлены в пользу ОКР "Лотос", предусматривающих создание самоходного артиллерийского орудия в калибре 120 мм.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Компании
Завод N9
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX

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