152-мм орудие 2А89 на форуме "Армия-2017"



Модель 152-мм орудия 2А89

Источник: vpk-news.ru Модель 152-мм орудия 2А89Источник: vpk-news.ru

Как сообщает блог bmpd, в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия – 2017" АО "Завод № 9" (Екатеринбург; бывшее спецпроизводство "Уралмаша") представило модель 152-мм орудия 2А89.

Судя по ряду оценок, данная пушка была предназначена для перспективной самоходной артиллерийской установки 2С36 по ОКР "Зауралец-Д", разработку которой вели в интересах Воздушно-десантных войск России. Головную роль в этих работах играло АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ"). В прошедшем году указывалось, что работы по данной технике были приостановлены в пользу ОКР "Лотос", предусматривающих создание самоходного артиллерийского орудия в калибре 120 мм.