Пикап "Вепрь NEXT"
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Как сообщила "Группа ГАЗ", она представляет на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2017" опытный образец внедорожного грузового автомобиля - пикап "Вепрь NEXT". В конструкции автомобиля высокая проходимость и отличные внедорожные качества семейства "Садко" соединяются с комфортом и эргономикой техники поколения NEXT.
Опытный образец пикапа "Вепрь NEXT" разработки "Группы ГАЗ" (с) "Группа ГАЗ"
На международном военно-техническом форуме "Армия - 2017" "Группа ГАЗ" представляет опытный образец внедорожного грузовика "Вепрь NEXT", выполненный в форме пикапа. Автомобиль предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, автономных путешествий.
Созданный на базе узлов ГАЗ-33088 "Садко" автомобиль обладает огромным внедорожным потенциалом. Жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка позволяют автомобилю преодолевать самые сложные препятствия. В то же время автомобиль обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень эргономики и комфорта, непривычный для внедорожного грузовика. Просторная и комфортабельная кабина с широким дверным проемом укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.
На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. Полная масса автомобиля - 6850 кг, грузоподъемность - 2,5 т. Габаритная длина - 6430 мм, ширина - 2268 мм. Клиренс - 315 мм, глубина преодолеваемого брода - 950 мм. Передаточное число понижающей передачи - 1,982. Пикап "Вепрь NEXT" укомплектован современным дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. с максимальным крутящим моментом 490 Нм.
Опытный образец пикапа "Вепрь NEXT" разработки "Группы ГАЗ" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, 22.08.2017 (с) Ренат Закиев / rg.ru
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23.08.2017
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