Как сообщила "Группа ГАЗ", она представляет на Международном военно-техническом форуме "Армия - 2017" опытный образец внедорожного грузового автомобиля - пикап "Вепрь NEXT". В конструкции автомобиля высокая проходимость и отличные внедорожные качества семейства "Садко" соединяются с комфортом и эргономикой техники поколения NEXT.

Опытный образец пикапа "Вепрь NEXT" разработки "Группы ГАЗ" (с) "Группа ГАЗ"

На международном военно-техническом форуме "Армия - 2017" "Группа ГАЗ" представляет опытный образец внедорожного грузовика "Вепрь NEXT", выполненный в форме пикапа. Автомобиль предназначен для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли, автономных путешествий.

Созданный на базе узлов ГАЗ-33088 "Садко" автомобиль обладает огромным внедорожным потенциалом. Жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка позволяют автомобилю преодолевать самые сложные препятствия. В то же время автомобиль обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень эргономики и комфорта, непривычный для внедорожного грузовика. Просторная и комфортабельная кабина с широким дверным проемом укомплектована подрессоренным водительским сиденьем с анатомической поддержкой, пятью уровнями регулировки и поясничным подпором.

На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. Полная масса автомобиля - 6850 кг, грузоподъемность - 2,5 т. Габаритная длина - 6430 мм, ширина - 2268 мм. Клиренс - 315 мм, глубина преодолеваемого брода - 950 мм. Передаточное число понижающей передачи - 1,982. Пикап "Вепрь NEXT" укомплектован современным дизельным двигателем ЯМЗ-534 мощностью 149 л.с. с максимальным крутящим моментом 490 Нм.

Опытный образец пикапа "Вепрь NEXT" разработки "Группы ГАЗ" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, 22.08.2017 (с) Ренат Закиев / rg.ru