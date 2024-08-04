Истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет работать в космосе
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Истребитель МиГ-31. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41, разрабатываемый на замену высотному перехватчику МиГ-31, сможет выполнять задачи в космосе, заявил во вторник в эфире телеканала "Звезда" генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Илья Тарасенко.
"Мы уже этим занимаемся. Для нас это естественное развитие самолета МиГ-31. Это будет совершенно новый технологический самолет. Новые технологии, незаметность, работа в космосе, новые скорости, новый радиус", - сказал Тарасенко.
Он отметил, что все имеющиеся наработки реализуются в проекте ПАК ДП.
Ранее во вторник в ходе работы Международного военно-технического форума "Армия-2017" в подмосковной Кубинке Тарасенко заявил, что ПАК ДП - это закономерное развитие российских самолетов МиГ-31; его поставки Минобороны России могут начаться в середине 2020-х годов.
По его словам, МиГ-41 будет "абсолютно новым самолетом", а не глубокой модернизацией МиГ-31, которому он придет на смену.
Он также сообщил, что в российском перспективном перехватчике ПАК ДП будут применены совершенно новые технологии по работе в арктической сфере. "Потом будет переводиться в проект беспилотный", - отметил гендиректор РСК "МиГ".
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22.08.2017
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