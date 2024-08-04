Американские кибервойска получили больше независимости

Вооружённые силы США пополнились десятым командованием. Вчера, 21 августа, портал theregister.co.uk сообщил о том, что президент США Дональд Трамп своим указом присвоил Киберкомандованию (Cyber Command) статус единого боевого командования.

Американская армия ранее насчитывала девять единых боевых командований. Из них шесть были региональными: Европейское, Центральное, Африканское, Тихоокеанское, Североамериканское и Южное. Ещё три командования было выделено по исполняемым функциям: Стратегическое командование (объединяет силы ядерного сдерживания, ПРО и управление военными космическими средствами), Командование сил специальных операций и Транспортное командование.

Солдат американских кибервойск за работой (army.mil).

Киберкомандование вооружённых сил США ранее входило в состав Стратегического командования и носило статус sub-unified combatant command. Теперь же статус "кибервойск" изменён на unified combatant command, что делает Киберкомандование равноправным с бывшей курирующей структурой.

Подразделение Cyber Command было создано в июне 2009 года. Оно объединило ряд военных управлений и служб, занимавшихся сетевыми технологиями и информационной войной. Впервые о планах внести изменения в Кибернетическое командование страны стало известно в июле текущего года. Целью реформы было дать Кибернетическому командованию максимальную автономию и освободить его от любых ограничений — в частности, от контроля Агентства Национальной Безопасности. Теперь глава Киберкомандования будет отчитываться напрямую министру обороны США и на равных сотрудничать с другими командованиями.