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«Технодинамика» направит на техперевооружение 19 млрд рублей

24.08.2017 Ростех 155 0
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Игорь Насенков
Игорь Насенков
Источник: ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"

В Москве состоялся пресс-завтрак с участием генерального директора холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова, который рассказал о предстоящем техническом перевооружении предприятий холдинга, перспективах развития концепции «более электрического» самолета на основе Ил-112В, послепродажном обслуживании МС-21 и участии компании в проекте по заказу вертолетного такси Take.


В рамках презентации Игорь Насенков заявил, что объем инвестиций в техническое перевооружение предприятий «Технодинамики» до 2019 года составит 19 млрд рублей. По словам главы холдинга, для этой цели специалисты уже отобрали восемь перспективных проектов. Он также отметил, что в текущем году на техперевооружение компаний планируется потратить 5 млрд рублей.


Также генеральный директор рассказал о перспективах развития концепции «более электрического» самолета на основе Ил-112В, создании учебного центра для подготовки операторов БПЛА и международной кооперации.


Игорь Насенков сообщил, что «Технодинамика» выиграла конкурс на право послепродажного обслуживания МС-21 в течение ближайших десяти лет. Он заверил, что у компании «есть все компетенции для техобслуживания этих самолетов, а работа будет проводиться в том числе в кооперации с иностранными компаниями».


Генеральный директор холдинга подчеркнул, что совет директоров «Технодинамики» одобрил участие компании в проекте Take, который позволит заказывать вертолеты по аналогии с такси.


«Сервис позволяет вызывать вертолеты и заказывать отдельные места в них по аналогии с сервисами Uber и «Яндекс.Такси». Использовать этот сервис можно и для вызова экскурсионных вертолетов, а также для санитарных и спасательных работ», – добавил Игорь Насенков.


Он также рассказал, что «Технодинамика» в три раза расширила производство парашютных систем для доставки личного состава и грузов. Он пояснил, что холдинг создал испытательную базу, которая позволяет практически круглый год проводить испытания парашютных систем, сбрасывая крупногабаритную технику с высоты до десяти тысяч метров.
23.08.2017
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Продукция
Ил-112
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БПЛА
МС-21

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