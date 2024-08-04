Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"



Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Источник: http://patriot-expo.ru/ Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»Источник: http://patriot-expo.ru/

По мнению экспертов, для снижения рисков диверсификации необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. На форуме "Армия-2017" обсудили вопросы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Российский Союз промышленников и предпринимателей обсудил на круглом столе научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2017" диверсификацию производства в интересах выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях", - сообщили в пресс-центре.

Участники круглого стола обсудили риски диверсификации ОПК.

По мнению экспертов, для снижения рисков необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла, адаптации предприятий к требованиям национальных и международных стандартов.