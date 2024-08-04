Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вопросы диверсификации российского ОПК обсудили на форуме "Армия-2017"

24.08.2017 ТАСС 206 0
0
Понравилась новость?
 0
Брифинг Армия-2017
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/

По мнению экспертов, для снижения рисков диверсификации необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. На форуме "Армия-2017" обсудили вопросы диверсификации российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Российский Союз промышленников и предпринимателей обсудил на круглом столе научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2017" диверсификацию производства в интересах выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях", - сообщили в пресс-центре.

Участники круглого стола обсудили риски диверсификации ОПК.

По мнению экспертов, для снижения рисков необходимо усовершенствовать нормативно-правовое обеспечение качества продукции, ввести технологии поддержки ее жизненного цикла, адаптации предприятий к требованиям национальных и международных стандартов.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
РСПП
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:14
  • 4
Трамп: США больше не намерены использовать армию для построения демократии в мире
  • 24.08 04:05
  • 1
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 24.08 03:40
  • 5
Эх, турбинушка, ухнем!
  • 24.08 02:54
  • 5
ПАК ДП в будущем может стать беспилотным
  • 24.08 01:43
  • 3
Приборы высокого полета
  • 24.08 00:57
  • 2
Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
  • 24.08 00:07
  • 1
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
  • 23.08 23:44
  • 15
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 23.08 21:38
  • 18
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 23.08 20:41
  • 68
Вверх-вниз
  • 23.08 19:21
  • 4
Как строят самый большой завод в мире: видео
  • 23.08 18:27
  • 71
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 17:10
  • 4
ОДК представила на «Армии-2017» проект пульсирующего детонационного двигателя
  • 23.08 16:39
  • 17
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 15:29
  • 3
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
другие обсуждаемые темы