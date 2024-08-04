Поставки модернизированного Ил-96 начнутся в 2025 году



Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 года

Источник: gelio.livejournal.com Самолеты Ан-148-100 и Ил-96-300 в сборочном цехе ПАО "Воронежское авиастроительное объединение ", декабрь 2016 годаИсточник: gelio.livejournal.com

По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, новая версия Ил-96 послужит переходным "звеном" перед началом эксплуатации российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа, /ТАСС/. Поставки модернизированного Ил-96 планируется начать в 2025 году, сообщил в кулуарах форума "Армия-2017" президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"В прошлом году было принято решение о модернизации этой машины (Ил-96-300 - прим. ТАСС) до варианта Ил-96-400М, который обладает большей вместимостью, новыми системами. 2025 год - начало поставок самолета в эксплуатацию, восемь-девять лет машина будет производиться в небольшом, ограниченном количестве", - сказал он.

По словам Слюсаря, новая версия Ил-96 послужит переходным "звеном" перед началом эксплуатации российско- китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов сообщал, что российские авиакомпании "Икар" и Royal Flight заинтересовались использованием самолета Ил-96-400.

Ил-96-400 - модернизированная версия Ил-96-300. Серийное производство Ил-96-400 может быть организовано в Воронеже. На данный момент российские авиакомпании не используют этот самолет для перевозки пассажиров на регулярных воздушных трассах.