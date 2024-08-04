Ярославский радиозавод представил на "Армии-2017" радиостанцию шестого поколения



Радиостанция Р-187П1 Азарт

Источник: trcvr.ru Радиостанция Р-187П1 АзартИсточник: trcvr.ru

Всего под брендом концерна "РТИ" представят 18 новейших образцов радиоаппаратуры

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Ярославский радиозавод (входит в концерн "РТИ") представил на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который проходит в Кубинке 22-27 августа, новейшие радиостанции, в том числе шестого поколения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РТИ.

"На "Армии-2017" под брендом концерна "РТИ" ярославское предприятие демонстрирует 18 новейших образцов радиоаппаратуры. В их числе семь единиц аварийно-спасательной аппаратуры (радиолокационный спасательный ответчик "Дрейф", аварийные радиобуи и другое) и 11 радиостанций тактического звена управления КВ-, УКВ- и СВЧ- диапазонов", - рассказали в пресс-службе.

В частности, отметили в РТИ, речь идет о Р-187-П1, являющейся портативной радиостанцией шестого поколения, выпускающейся серийно.

В первый день форума стенд Ярославского радиозавода посетили первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов. Ожидается, что в дни форума на стенде завода также побывают представители главного управления связи Вооруженных сил РФ, ВМФ и Росгвардии.

"Уже можно предположить, что наибольший интерес участников и гостей "Армии-2017" вызовут изделия собственной разработки Ярославского радиозавода: корабельная радиостанция Р-620 и модернизированные бортовые авиационные радиостанции Р-862М1 и Р-863М1", - отметили в РТИ.

"Такие выставки, как "Армия-2017" позволяют заказчику воочию познакомиться с предприятиями, выпускающими военную технику, - считает генеральный директор радиозавода Сергей Якушев. - На стенде Ярославского радиозавода традиционно работают специалисты с основательной инженерной подготовкой, способные ответить на любые вопросы потенциальных потребителей нашей продукции. Мы не ставим задачу заключить на выставке новые контракты, но мы должны максимально ярко представить свое предприятие. На таких форумах мы ежегодно подтверждаем свои лидерские позиции среди производителей профессиональной техники связи".