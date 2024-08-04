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Крыловский центр взялся за концепцию легкого авианосца

24.08.2017 Flotprom 144 0
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Адмирал Кузнецов
Российский авианосец "Адмирал Кузнецов"
Источник: © AFP 2016, Alexey Panov / ITAR-TASS

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разрабатывает концепцию легкого многоцелевого авианосца (ЛМА). Об этом в ходе форума "Армия-2017" заявил FlotProm источник, знакомый с ситуацией.


Концепцию корабля создают в инициативном порядке, добавил он. Примерное водоизмещение авианосца – 30-40 тысяч тонн, число летательных аппаратов – 40-50.


По словам источника, ЛМА планируют вооружить палубными истребителями Су-33 или палубной версией Су-35, а также МиГ-29К. Кроме того, в авиакрыло войдут самолеты радиолокационного дозора и вертолеты Ка-27.


Такие авианосцы можно построить на "Севмаше" или керченском судостроительном заводе "Залив", рассказал он.


"Сроки завершения работ пока неизвестны, сейчас идет концептуальная проработка проекта", - резюмировал источник.


Начало работ по строительству нового авианосца для ВМФ России планируется на 2024 год. Об этом в конце июня заявил корреспонденту FlotProm заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе Международного военно-морского салона в Петербурге.


"Под стартом программы мы понимаем начало разработки технического проекта", - пояснил Виктор Бурсук. Он подчеркнул, что облик будущего корабля еще не определен, командованию ВМФ еще предстоит решить, какой именно авианесущий корабль требуется флоту.


Макет нового легкого авианосца на "Армии-2017" КГНЦ не показал. Крыловский центр представил на форуме уже известные проекты вертолетоносца, эсминца "Лидер" и впервые показал модель перспективного корвета.


Информация о продукции, которую оборонные предприятия страны привезли на выставку, публикуется в тематическом разделе сайта Военное.РФ "Форум Армия".
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Flotprom
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
МиГ-29К
Су-33
Су-35
Компании
Севмаш
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
23560 Лидер
Авианосец
АРМИ-20XX

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