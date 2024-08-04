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Новую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на "Армии-2017"

24.08.2017 Российская газета 141 0
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СВЧ
Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Источник: Ренат Закиев / РГ

Новейшую российскую снайперскую винтовку СВЧ представили на военно-техническом форуме "Армия-2017".


На сегодняшний день полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина представлена в двух калибрах - 7,62x54 мм и 7,62x51 мм (последний также известен как .308 Win, этот калибр очень популярен на мировом рынке).


От привычного стрелкового оружия советского и российского производства СВЧ отличается в первую очередь компоновкой. Конструкторы решили уйти от традиционной схемы со ствольной коробкой, закрывающейся крышкой. В новой винтовке ствольная коробка разделена на верхнюю и нижнюю части, это хорошо заметно при взгляде на СВЧ.


Новая компоновка упрощает крепление оптики, коллиматорных прицелов, ночных и тепловизионных насадок и других прицельных комплексов. Прикрепить что-либо на крышку ствольной коробки довольно тяжело, так как она является съемным элементом и имеет определенный люфт. Теперь же верхняя часть ствольной коробки, состоящая из ствола и так называемой шины, идеально подходит для крепления оборудования.


Новая схема компоновки обуславливает и некоторые изменения в уходе за оружием - для чистки винтовки ее необходимо переломить. Это позволяет получить доступ к ударно-спусковому механизму, дает возможность чистить оружие со стороны патронника. Нагрузка на нижнюю часть ствольной коробки при стрельбе заметно уменьшилась, ее можно делать из легкого метала или из пластика, что позволяет снизить вес оружия.


В винтовке калибра 7,62x54 мм используется надежный и хорошо зарекомендовавший себя магазин от легендарной снайперской винтовки Драгунова (СВД). В СВЧ калибра 7,62x51 мм используется новый магазин, разработанный специально для нее. Включение и выключение предохранителя можно осуществлять как с левой, так и с правой стороны, да и вообще органы управления СВЧ очень удобны и эргономичны.


Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ)
Источник: Ренат Закиев / РГ

Точный вес оружия пока не раскрывают, однако по ощущениям винтовка довольно легкая. Она оснащена складным телескопическим прикладом с регулируемой щекой. По словам представителя концерна "Калашников", производящего СВЧ, этот вариант приклада универсален и будет использоваться в дальнейшем.


Интерес к новой винтовке велик как в России, так и за ее пределами. Многие российские спецподразделения хотят получить и опробовать СВЧ, работа в этом направлении уже ведется. Иностранные заказчики также заинтересовались новой снайперской винтовкой.


Илья Максимов
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
АРМИ-20XX

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