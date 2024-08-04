Разработчики рассказали о применении "Ратника" в Сирии
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Боевая экипировка "Ратник"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив
Боевая экипировка "Ратник" использовалась российскими военнослужащими в Сирии и хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий.
Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" заявил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.
- Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет, - приводит ТАСС слова Семиозерова.
Глава компании-разработчика снаряжения также отметил, что сегодня "Ратник" принят на вооружение, идут серийные поставки в войска, а все проблемы, возникающие при эксплуатации, быстро исправляются.
Вместе с тем, по словам Семизорова, облик боевой экипировки будущего "Ратник-3" будет определен после научно-исследовательской работы, которая должна завершиться к концу 2017 года.
Справка "РГ"
Боевая экипировка "Ратник" является модульной системой, состоящей из десяти элементов, которые варьируются в зависимости от боевых задач и климатических условий. Она включает в себя бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитуру с системой защиты слуха, защитные очки, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. В боекомплект снаряжения "солдата будущего" входят гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, приборы разведки, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы.
"Ратник-3", в соответствии с планаами разработчиков, должен стать экипировкой "принципиально нового уровня". Она будет оснащаться, в частности, экзоскелетом, системой вывода информации на забрало бронешлема или защитные очки и системой поддержания микроклимата.
Тимур Алимов
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23.08.2017
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