Разработчики рассказали о применении "Ратника" в Сирии



Боевая экипировка "Ратник"

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив Боевая экипировка "Ратник"Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Боевая экипировка "Ратник" использовалась российскими военнослужащими в Сирии и хорошо зарекомендовала себя во время боевых действий.

Об этом на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" заявил генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

- Мы проверили ту экипировку, которая так или иначе попала в передряги. Хочу вас уверить, что ни одного пробития элементов защиты боевой экипировки нет, - приводит ТАСС слова Семиозерова.

Глава компании-разработчика снаряжения также отметил, что сегодня "Ратник" принят на вооружение, идут серийные поставки в войска, а все проблемы, возникающие при эксплуатации, быстро исправляются.

Вместе с тем, по словам Семизорова, облик боевой экипировки будущего "Ратник-3" будет определен после научно-исследовательской работы, которая должна завершиться к концу 2017 года.

Справка "РГ"

Боевая экипировка "Ратник" является модульной системой, состоящей из десяти элементов, которые варьируются в зависимости от боевых задач и климатических условий. Она включает в себя бронешлемы и бронежилеты, боевой комбинезон, гарнитуру с системой защиты слуха, защитные очки, средства связи и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС. В боекомплект снаряжения "солдата будущего" входят гранатомет, автоматы, снайперские винтовки, боеприпасы, боевой нож, приборы разведки, унифицированные оптический и тепловизионный прицелы.

"Ратник-3", в соответствии с планаами разработчиков, должен стать экипировкой "принципиально нового уровня". Она будет оснащаться, в частности, экзоскелетом, системой вывода информации на забрало бронешлема или защитные очки и системой поддержания микроклимата.

Тимур Алимов