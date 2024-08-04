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В Казани началось производство военной версии вертолета Ми-38

24.08.2017 Российская газета 103 0
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Ми-38Т
Ми-38Т
Источник: Ренат Закиев / РГ

В Казани началась сборка первого опытного вертолета Ми-38Т для Минобороны России. Планируется, что первые серийные машины российские военные получат в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".


"На опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил", - говорится в официальном сообщении госкомпании.


В отличие от гражданской версии Ми-38Т будет иметь топливную систему с защитой от взрыва, дополнительные топливные баки для увеличения дальности полета, специальные средства связи и оборудование для применения членами экипажа морских спасательных костюмов.


Новый вертолет должен занять нишу между Ми-8 и самым грузоподъемным вертолетом в мире Ми-26. Его можно использовать для перевозки пассажиров и грузов, а также в качестве летающего госпиталя или поисково-спасательного вертолета.


Крейсерская скорость вертолета Ми-38Т - 285 километров в час. Дальность полета с дополнительными топливными баками и грузом массой 2700 килограммов - 1200 километров. Дальность полета с грузом пять тонн - 420 километров. В августе 2012 года Ми-38 установил новый мировой рекорд по высоте полета, поднявшись на 8 600 метров.


Николай Грищенко
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Ми-38
Ми-8
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

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