Замминистра обороны отметил важность подготовки кадров для ОПК



Руслан Цаликов

Источник: МО РФ Руслан ЦаликовИсточник: МО РФ

Руслан Цаликов заявил, что вопрос является решающим для обороноспособности страны

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Вопрос подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса является крайне важным для обороноспособности России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов по итогам круглого стола "Армия и ОПК - основа интеллектуально-технологического лидерства России", который прошел в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2017".

"Вопрос, который мы сегодня обсуждали в рамках круглого стола, - один из важнейший вопросов для нашей экономики, для будущего нашей страны. Мы знаем его значение для обороноспособности, поэтому тема крайне важная", - сказал Цаликов.

"И крайне важно, что у нас в стране есть регионы, которые этой темой занимаются практически, поэтому мы попросили поучаствовать Алексея Дюмина (губернатор Тульской области - прим. ТАСС)", - продолжил первый замминистра.

В свою очередь Дюмин рассказал, что в Тульской области на данный момент делается акцент на более востребованные профессии, в которых нуждается оборонно-промышленный комплекс - инженер-технолог, инженер-исследователь, инженер- конструктор и другие. "Совсем недавно Тульский государственный университет стал опорным вузом, расширилась программа образования специалистов в области ОПК. Сегодня мы занимаемся созданием научно-производственных рот на базе наших ведущих оборонных предприятий", - отметил губернатор.