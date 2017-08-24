Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
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Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски"
Источник: https://balancer.ru/
Вице-президент ОСК отметил, что на предприятиях начата модернизация необходимых производственных мощностей
КУБИНКА, /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Принципиально новые технические решения будут реализованы при строительстве атомной подлодки пятого поколения "Хаски". Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.
"При создании стратегической АПЛ пятого поколения будут реализованы принципиально новые технические решения. Сейчас с учетом их особенностей определяется облик корабля", - сказал он.
Пономарев отметил, что на предприятиях ОСК начата модернизация производственных мощностей для строительства таких АПЛ.
Он напомнил, что в России уже создан аванпроект неатомной подводной лодки пятого поколения проекта "Калина". "Идет разработка техпроекта субмарины. Сейчас согласование задания на разработку техпроекта неатомной подлодки продолжается", - сказал Пономарев.
Как ранее сообщали в ОСК, формирование облика и создание эскизного образца перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски" будет завершено в течение двух лет. Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей".
Работу над подлодкой проекта "Калина" ведет ЦКБ "Рубин".
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23.08.2017
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№1
24.08.2017 04:05
Цитата, q
Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски"
С Лиры слизали?
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