Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"

24.08.2017 ТАСС 229 1
0
Понравилась новость?
 +1
Хаски
Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски"
Источник: https://balancer.ru/

Вице-президент ОСК отметил, что на предприятиях начата модернизация необходимых производственных мощностей

КУБИНКА, /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Принципиально новые технические решения будут реализованы при строительстве атомной подлодки пятого поколения "Хаски". Об этом ТАСС сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев.

"При создании стратегической АПЛ пятого поколения будут реализованы принципиально новые технические решения. Сейчас с учетом их особенностей определяется облик корабля", - сказал он.

Пономарев отметил, что на предприятиях ОСК начата модернизация производственных мощностей для строительства таких АПЛ.

Он напомнил, что в России уже создан аванпроект неатомной подводной лодки пятого поколения проекта "Калина". "Идет разработка техпроекта субмарины. Сейчас согласование задания на разработку техпроекта неатомной подлодки продолжается", - сказал Пономарев.

Как ранее сообщали в ОСК, формирование облика и создание эскизного образца перспективной атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения "Хаски" будет завершено в течение двух лет. Разработка многоцелевой АПЛ пятого поколения ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. Сейчас в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей".

Работу над подлодкой проекта "Калина" ведет ЦКБ "Рубин".
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
Хаски

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13116
№1
24.08.2017 04:05
Цитата, q
Эскиз атомной подводной лодки пятого поколения проекта "Хаски"
Источник: https://balancer.ru/

С Лиры слизали?
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:14
  • 4
Трамп: США больше не намерены использовать армию для построения демократии в мире
  • 24.08 04:05
  • 1
Принципиально новые решения реализуют при создании АПЛ "Хаски"
  • 24.08 03:40
  • 5
Эх, турбинушка, ухнем!
  • 24.08 02:54
  • 5
ПАК ДП в будущем может стать беспилотным
  • 24.08 01:43
  • 3
Приборы высокого полета
  • 24.08 00:57
  • 2
Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
  • 24.08 00:07
  • 1
Чеченский центр подготовки спецназа переименовали в Российский университет спецназа
  • 23.08 23:44
  • 15
Патрушев назвал минусы использования импортного программного обеспечения
  • 23.08 21:38
  • 18
Der Standard: на Чёрном море русские испытывают новое средство против GPS
  • 23.08 20:41
  • 68
Вверх-вниз
  • 23.08 19:21
  • 4
Как строят самый большой завод в мире: видео
  • 23.08 18:27
  • 71
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 23.08 17:10
  • 4
ОДК представила на «Армии-2017» проект пульсирующего детонационного двигателя
  • 23.08 16:39
  • 17
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 23.08 15:29
  • 3
Индонезия за миллиард долларов купит 11 российских истребителей Су-35
другие обсуждаемые темы