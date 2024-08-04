Катар хочет приобрести российские технологии для производства систем ПВО
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Зенитно-ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и "Бук М3" ПВО России
Источник: Sputnik
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Катар хотел бы приобрести у России технологии для производства систем противовоздушной обороны, заявил государственный министр по вопросам обороны Катара Халид бен Мохаммад аль-Аттыйя на встрече с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.
"Что касается нашего взаимного сотрудничества, это не только покупка систем противовоздушной обороны, но и технологии. Мы бы хотели развивать отрасль и перевезти эту технологию в Катар", - сказал Аль-Аттыйя на встрече, которая прошла на полях форума "Армия-2017".
Он также поздравил российского министра с удачным началом форума "Армия-2017".
"У нас есть поручения его величества эмира Катара укрепить отношения с Россией в военной области, и мы просим российскую сторону помочь нам в этом деле", - добавил министр.
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23.08.2017
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