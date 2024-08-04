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Заключены контракты на обслуживание принадлежащего ВМС Индии авианосца "Викрамадитья" - "Севмаш"

24.08.2017 Интерфакс-АВН 95 0
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Авианосец «Викрамадитья»
Авианосец «Викрамадитья» (INS Vikramaditya) ВМС Индии
Источник: nitinagokhale.blogspot.ru

Парк "Патриот" (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" оказывает техническое содействие ВМС Индии в обслуживании части оборудования, ранее поставленного этой стране авианосца "Викрамадитья", сообщил в среду "Интерфаксу-АВН" глава предприятия Михаил Будниченко.

"С индийской стороной заключен контракт на материально-техническое обеспечение авианосца, по которому "Севмаш" по заявкам инозаказчика осуществляет поставку ЗИП (запасные части, инструменты, принадлежности - ИФ) на корабль. Большой объем работ еще по одному направлению сотрудничества с нашими индийскими коллегами. Заключен контракт на создание береговой инфраструктуры ремонта оборудования авианосца в базах Карвар и Мумбай", - уточнил он.

М.Будниченко напомнил, что в 2015 году было завершено исполнение основных гарантийных обязательств по оборудованию авианосца и началось послегарантийное сопровождение корабля.

"Наши специалисты приняли участие в дооборудовании цехов индийских верфей. Кроме того, мы предложили индийской стороной новый проект - внедрение автоматизированной системы контроля за техническим состоянием корабля. Сейчас он в стадии обсуждения и рассмотрения", - сказал М.Будниченко.

"Таким образом, в части сотрудничества с ВМС Индии мы исполняем свои обязательства и, более того, предлагаем новые формы дальнейшего сопровождения авианосца", - сказал он.

Глава "Севмаша" отметил, что "в этом году в Индии был проведен ряд межправительственных совещаний, где обсуждался вопрос послегарантийного обслуживания корабля". "В протоколе было зафиксировано, что авианосец является эталоном в этом направлении военно-технического сотрудничества", - сказал М.Будниченко.

По его словам, "командование ВМС Индии отмечает, что все системы и механизмы корабля обеспечивают выполнение поставленных экипажу задач".

"Авианосец и палубная авиация эксплуатируются очень интенсивно, при этом постоянно находящаяся в Индии группа российских специалистов в тесном взаимодействии с экипажем и представителями командования западного флота оперативно устраняют замечания, проводят обслуживание корабля на высоком профессиональном уровне", - сказал М.Будниченко.
23.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
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Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
Авианосец

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