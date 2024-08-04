Гендиректор "Туполева" рассчитывает, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА состоится в 2021-2022 годах
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Фойе КБ «Туполева»
"Я думаю, что мы выкатим первый опытный образец уже в 2021-2022 гг. Насчет первого вылета пока сказать не могу",- заявил А.Конюхов в среду "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках разработки ПАК ДА.
В ходе авиасалона "МАКС-2017" президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что ОАК согласовала с Минобороны облик перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА). "Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам", - заявил Ю.Слюсарь, отметив важность синхронизации комплекса работ по планеру, системам и двигателю на эту машину.
"Мы, конечно, говорим о серьезном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей", - сообщил Ю.Слюсарь.
Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что разрабатываемый перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы. ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, сообщил Ю.Борисов в апреле. "Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства- 2028-2029 год", - сказал Ю.Борисов.
Ранее он отмечал, что параллельно с разработкой ПАКДА идет создание модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По его словам, военные рассчитывают получить от промышленности несколько десятков Ту-160М2.
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23.08.2017
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