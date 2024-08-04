Гендиректор "Туполева" рассчитывает, что выкатка первого опытного образца ПАК ДА состоится в 2021-2022 годах



Фойе КБ «Туполева» Фойе КБ «Туполева»

"Я думаю, что мы выкатим первый опытный образец уже в 2021-2022 гг. Насчет первого вылета пока сказать не могу",- заявил А.Конюхов в среду "Интерфаксу", отвечая на вопрос о сроках разработки ПАК ДА.

В ходе авиасалона "МАКС-2017" президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что ОАК согласовала с Минобороны облик перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА). "Мы защитили эскизно-технический проект и приступаем к опытно-конструкторским работам", - заявил Ю.Слюсарь, отметив важность синхронизации комплекса работ по планеру, системам и двигателю на эту машину.

"Мы, конечно, говорим о серьезном снижении заметности, улучшении аэродинамики и расширении боевых возможностей", - сообщил Ю.Слюсарь.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что разрабатываемый перспективный авиационный комплекс Дальней авиации (ПАК ДА) должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы. ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, сообщил Ю.Борисов в апреле. "Мы рассчитываем первый вылет в районе 2025-2026 года и начало серийного производства- 2028-2029 год", - сказал Ю.Борисов.

Ранее он отмечал, что параллельно с разработкой ПАКДА идет создание модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2. По его словам, военные рассчитывают получить от промышленности несколько десятков Ту-160М2.