Илон Маск опубликовал фото первого скафандра SpaceX
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Скафандр SpaceX
Источник: www.instagram.com
Предприниматель отметил, что скафандр уже прошел испытания двойным вакуумным давлением
ТАСС, 23 августа. Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото первого скафандра, разработанного возглавляемой им ракетостроительной компанией SpaceX. Фото было размещено в среду в Instagram Маска.
"Первая фотография скафандра SpaceX Стоит отметить, что он действительно работает (это не макет)", - говорится в сообщении.
Маск также отметил, что скафандр уже прошел испытания двойным вакуумным давлением. "Было невероятно сложно найти баланс между эстетикой и функциональностью. Легко делать это по отдельности", - добавил предприниматель.
SpaceX занимается производством космической техники, в частности ракет-носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, которые используются NASA для доставки воды, продовольствия и оборудования на Международную космическую станцию.
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23.08.2017
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