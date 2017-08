"Мир. Ленин. СССР" и другие космические послания

Инженеры NASA следят за отправкой в космос песни The Beatles "Across the Universe"

В связи с приближением годовщины запуска Voyager-1 и стартом акции #MessageToVoyager вспоминаем, о чем Земля писала космосу

Приближается юбилей запуска Voyager-1. Это не только самый удаленный от Земли космический объект, созданный человеком (с 2013 года зонд находится в межзвездном пространстве за пределами Солнечной системы), но и носитель послания инопланетным цивилизациям. Золотые пластинки, созданные командой ученых под руководством астрофизика Карла Сагана, содержат музыку, записи приветствий на разных языках, фотографии и другую информацию о человечестве, а также подсказки о расположении Солнца в нашей Галактике и схемы атома водорода.

Именно с космическими посланиями связана акция NASA #MessageToVoyager. С 23 по 29 августа агентство будет выбирать лучший вариант внеземного сообщения, которое 5 сентября планируется отправить "вдогонку" аппарату Voyager-1, в 40-ю годовщину его запуска. Об ограничении в 60 символов и других требованиях к космическим текстам можно почитать здесь, а мы пока вспомним несколько других сообщений, которые человечество успело отправить в космос за последние полвека.

1) Сигнал "Мир. Ленин. СССР", закодированный в азбуке Морзе и отправленный в сторону Венеры из центра космической связи в Евпатории в ноябре 1962 года. "По совместительству" первое радиопослание человечества внеземным цивилизациям. Продолжает свое движение и сейчас, направляясь в сторону созвездия Весы.

2) Алюминиевые пластинки межпланетных станций Pioneer. Содержат информацию о расположении Солнечной системы и том, как выглядят люди. Находятся на борту станций Pioneer 10 и Pioneer 11, запущенных в 1972 и 1973 годах. Аппараты продолжают отдаляться от Солнца, но, так как связь с ними потеряна, об их местоположении и дальнейшей судьбе можно только догадываться.

3) Послание Аресибо. Отправлено в сторону созвездия Геркулес радиотелескопом обсерватории в Пуэрто-Рико в ноябре 1974 года. В основном содержит цифры: информацию о десятичной системе, химических элементах, строении ДНК, Солнечной системы и устройстве самого телескопа в Аресибо. На быстрый ответ никто не рассчитывает: доставка сообщения гипотетическому адресату займет около 25 000 лет. Ждать отклика придется столько же.

4) Песня The Beatles "Across the Universe" ("Через Вселенную"). Радиосигнал был отправлен Мадридским комплексом дальней космической связи в феврале 2008 года по направлению к Полярной звезде, в созвездие Малой Медведицы. Скорее красивый жест, нежели реальная попытка наладить контакт. Полярная звезда является сверхгигантом (то есть в десятки раз массивнее Солнца), и существование жизни рядом с ней маловероятно.

5) "Послание с Земли" к звезде Gliese 581 (снова в созвездие Весы). Радиосигнал, отправленный из Евпатории в октябре 2008 года, представляет собой цифровую капсулу времени. По содержанию он чуть разнообразнее своих предшественников: например, в нем есть информация о земных достопримечательностях и известных политиках. "Послание с Земли" это одно из самых "быстрых" земных сообщений. По предположениям астрономов, оно дойдет до "адресата" уже в 2029 году.

Насколько безопасны попытки космических переговоров? Мнения расходятся. Так, сторонники программы METI (Messaging to Extra-Terrestrial Intelligence, посланий внеземным цивилизациям) считают, что с начала эпохи радио и телевидения Земля успела отправить в космос множество "незапланированных" сигналов, которые уже разошлись на расстояния до 100 световых лет, а значит, если бы космические недоброжелатели хотели обратить на нас внимание, они бы уже это сделали.