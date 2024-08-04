КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"
|
|
Военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4"
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Соответствующие соглашения были подписаны в рамках форума "Армия-2017"
КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) передал Министерству обороны РФ комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва-1". Соглашения о передаче были подписаны в шале госкорпорации "Ростех" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", сообщает корреспондент ТАСС.
В частности, КРЭТ передал ведомству 12 комплектов бортовых комплексов обороны "Витебск" для вертолетов Ми-8. Они предназначены для защиты машин от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения.
Комплексы "Красуха" нужны для радиоэлектронного подавления РЛС воздушного базирования и позволяют прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО, важные промышленные и административно-политические объекты.
Также концерн передал Минобороны комплекс средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы "Москва-1". Комплекс способен "видеть" на расстоянии до 400 км, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах, а его сектор обзора охватывает 360 градусов.
|
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 КРЭТ передал Министерству обороны новейшие бортовые комплексы «Витебск» и комплексы РЭБ «Красуха-2О»
28.12.2015 КРЭТ передал Минобороны комплексы РЭБ для защиты транспортной авиации
17.04.2017 Чем армия России может "ослепить" противника
08.09.2016 Армия России получила очередной вертолет для установки помех
20.04.2016 Рычаги прорывных технологий
18.04.2016 Чем армия России может "ослепить" противника
14.04.2016 Стенд топливной системы самолета МС-21
12.01.2016 Владимир Михеев: Наши успехи несколько «подтолкнули» американский ВПК