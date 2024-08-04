КРЭТ передал Минобороны комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва"



Военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4"

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Военнослужащие во время развертывания наземного многофункционального модуля помех "Красуха-4"Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Соответствующие соглашения были подписаны в рамках форума "Армия-2017"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) передал Министерству обороны РФ комплексы "Витебск", "Красуха" и "Москва-1". Соглашения о передаче были подписаны в шале госкорпорации "Ростех" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017", сообщает корреспондент ТАСС.

В частности, КРЭТ передал ведомству 12 комплектов бортовых комплексов обороны "Витебск" для вертолетов Ми-8. Они предназначены для защиты машин от поражения ракетными комплексами противника с инфракрасными системами наведения.

Комплексы "Красуха" нужны для радиоэлектронного подавления РЛС воздушного базирования и позволяют прикрывать командные пункты, группировки войск, средства ПВО, важные промышленные и административно-политические объекты.

Также концерн передал Минобороны комплекс средств автоматизации частей и подразделений радиоэлектронной борьбы "Москва-1". Комплекс способен "видеть" на расстоянии до 400 км, эффективно работает при экстремально низких и высоких температурах, а его сектор обзора охватывает 360 градусов.