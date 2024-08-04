Охват аудитории форума "Армия-2017" превышает 1,5 млрд человек
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Модель у бронированной разведывательно-штурмовой машины на международном военно-техническом форуме Армия-2017 в Подмосковье. 23 августа 2017
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Охват аудитории международного военно-технического форума "Армия-2017" сопоставим с чемпионатом мира по футболу и превышает 1,5 миллиарда человек, сообщил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на круглом столе "Армия и общество", который проходит на форуме.
По его словам, форум, который проходит в парке "Патриот", - событие нестандартное и уникальное.
"Все то, что мы видели в первый день работы, говорит о том, что мы все, участники этого действа, совершаем абсолютно правильные поступки. Мы делаем то, что востребовано обществом", - сказал Цаликов.
"Охват аудитории в СМИ и блогосфере, которые уделили внимание форуму, составляет более 1,5 миллиарда человек. Это сопоставимо с чемпионатом мира по футболу и Олимпийскими играми", - отметил он.
По словам первого замминистра, подсчеты проводились экспертами с помощью специальных методик.
"Я не имею оснований им не доверять", - добавил Цаликов.
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23.08.2017
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