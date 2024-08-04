На «Армии-2017» обсудили будущее российской радиоэлектроники
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Электроника, печатная плата с компонентами
Источник: http://simferopol.flagma.ua/
«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и АО «Росэлектроника», входящие в Госкорпорацию Ростех, выступили организаторами совместного заседания «Обеспечение информационного взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса», которое прошло в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017».
В заседании приняли участие эксперты АО «КРЭТ», АО «Росэлектроника», Минпромторга РФ и Минобороны РФ, а также члены Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей России.
Специалисты отметили положительную тенденцию в процессе выстраивания взаимодействия между разработчиками ЭКБ и РЭА и договорились продолжать сотрудничество по линии формирования и реализации единой промышленной и научно-технической политики.
Участники совещания сошлись во мнении, что в эпоху смены технологического уклада, взаимодействие с Генеральными конструкторами и Руководителями технологических направлений по вопросам электронной компонентной базы, развития базовых и критических технологий позволит предприятиям электронной промышленности и предприятиям-разработчикам радиоэлектронной аппаратуры правильно выбирать направление движения и сконцентрировать ресурсы для развития.
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23.08.2017
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