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На «Армии-2017» обсудили будущее российской радиоэлектроники

24.08.2017 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 249 0
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Электроника
Электроника, печатная плата с компонентами
Источник: http://simferopol.flagma.ua/

«Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) и АО «Росэлектроника», входящие в Госкорпорацию Ростех, выступили организаторами совместного заседания «Обеспечение информационного взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса», которое прошло в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2017».


В заседании приняли участие эксперты АО «КРЭТ», АО «Росэлектроника», Минпромторга РФ и Минобороны РФ, а также члены Координационного совета разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры, электронной компонентной базы и продукции машиностроения Союза машиностроителей России.


Специалисты отметили положительную тенденцию в процессе выстраивания взаимодействия между разработчиками ЭКБ и РЭА и договорились продолжать сотрудничество по линии формирования и реализации единой промышленной и научно-технической политики.


Участники совещания сошлись во мнении, что в эпоху смены технологического уклада, взаимодействие с Генеральными конструкторами и Руководителями технологических направлений по вопросам электронной компонентной базы, развития базовых и критических технологий позволит предприятиям электронной промышленности и предприятиям-разработчикам радиоэлектронной аппаратуры правильно выбирать направление движения и сконцентрировать ресурсы для развития.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Ростех
Росэлектроника
СМР
Проекты
АРМИ-20XX

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