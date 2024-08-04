В рамках "Армии-2017" подписан контракт на три Ми-8АМТШ



Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/ Десантно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/ru/uuaz/

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) подписал контракт на поставку вертолетов для государственной авиации специального назначения. Три военно-транспортных вертолета Ми-8АМТШ будут произведены на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) и переданы заказчику в 2018 году.

"Своевременное и добросовестное исполнение обязательств завода по контрактам, заключенным с государственными заказчиками, является одним из приоритетов предприятия. Невозможно недооценить значимость обеспечения своевременного переоснащения самой современной техникой структур, обеспечивающих безопасность нашей страны. Строгое соблюдение условий исполнения контрактов строжайшим образом контролируется руководством завода и холдинга", - отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Вертолеты Ми-8АМТШ широко используются Министерством обороны РФ и другими силовыми ведомствами нашей страны. Они способны перевозить до 37 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске.

Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи. Вертолеты Ми-8АМТШ могут быть использованы для проведения поисково-спасательных и медико-эвакуационных операций, а также для выполнения различных специальных задач. Они оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, вертолеты адаптированы для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.