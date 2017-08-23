«Вертолеты России» запустили производство Ми-38Т для Минобороны России



Тяжелый вертолет Ми-38

Источник: http://rus-helicopters.com Тяжелый вертолет Ми-38Источник: http://rus-helicopters.com

Казанский вертолетный завод (КВЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) приступил к сборке первой опытной машины в рамках контрактных обязательств на поставку Минобороны РФ Ми-38Т в 2018 году.

Ми-38Т является военной версией вертолета Ми-38, разработанного Московским вертолетным заводом им. М.Л.Миля».

На опытном образце Ми-38Т будут проведены совместные летные испытания на соответствие требованиям вооруженных сил. По их результатам будут спланированы дальнейшие закупки вертолета Ми-38Т для нужд ВКС в рамках государственной программы вооружений 2018-2025 годов.

«Начало производства Ми-38Т в интересах Минобороны России это знаменательный шаг для Казанского вертолетного завода и «Вертолетов России» в целом. Нам удалось запустить в производство новейшую машину, аналогов которой не было в истории отечественного вертолетостроения. Мы ожидаем, что Ми-38 будет востребован в России и за рубежом, поскольку эксплуатанты довольно часто сталкиваются с ситуациями, в которых требуется повышенная грузоподъемность и тяговооруженность вертолета», - подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Вертолет Ми-38Т, сборка которого осуществляется на производственных мощностях КВЗ, отличается от базового сертифицированного вертолета Ми-38 по ряду параметров и составу оборудования. Собираемая машина будет иметь в своем составе агрегаты и комплектующие изделия исключительно российского производства.

Кроме того, на данном вертолете планируется установка топливной системы с защитой от взрыва, дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета, специальных средств связи и оборудования для применения членами экипажа морских спасательных костюмов. Транспортная версия Ми-38Т позволяет наращивать функционал и расширять область применения машины, создавая специализированные версии, в том числе «арктический» вариант вертолета.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между легендарным Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а так-же для полетов над водной поверхностью. Благодаря техническим решениям Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и многим летно-техническим характеристикам. Он может эксплуатироваться в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климаты.

Потенциальные возможности вертолета в сочетании с упрощенными процедурами технического обслуживания и высокими летно-техническими характеристиками делают Ми-38 весьма привлекательным как для Минобороны РФ, так и для иных потенциальных эксплуатантов вертолетной техники в России и за рубежом.