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«Росэлектроника» впервые представила модернизированный модуль разведки и управления на форуме «Армия-2017»

24.08.2017 ОАО «Росэлектроника» 251 0
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Комплекс средств разведки и управления ПВО 9С932-2 «Барнаул-Т». Источник: russianarms.mybb.ru

Объединенный холдинг «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представил модернизированный модуль разведки и управления из состава единой системы управления войсками в тактическом звене «Барнаул-Т» в рамках международного форума «Армия-2017». Изделие обеспечивает эффективное отражение массированного налета противника, интегрируя разнородные зенитные средства.


В отличие от предыдущих модификаций, модуль оснащен новым шасси, которое обеспечивает улучшение ходовых характеристик и повышает «живучесть» изделия. Кроме того, применена альтернативная система навигации МНСТО «Азимут-10В6-А», что сократило в 2 раза время проверки и наладки приборов и механизмов комплекса. За счет усовершенствованного источника питания в разы увеличено время работы выносного рабочего места.


В составе объединенной «Росэлектроники» производство комплекса ведет пензенское «НПП Рубин». Новый модуль выполняет функции сбора и обработки радиолокационной информации, осуществляет оперативно-командную связь с вышестоящим пунктом управления и подчиненными; обеспечивает планирование действий подразделений, доведение задач, а также обеспечивает автоматизированное управление силами и средствами батареи ПВО.


Оборудование базируется на гусеничном шасси ЭР699-сб2, в котором размещены вычислительные средства, средства связи, средства энергоснабжения и жизнеобеспечения, средства регистрации и документирования, маршрутно-навигационная система топопривязки и ориентирования, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и тд.


Международный военно-технический форум «Армия» проходит с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке. Экспозиция в рамках форума «Армия» станет пилотным проектом постоянно действующей презентации холдинга «Росэлектроника» в парке «Патриот». Ожидается, что в ноябре 2017 года Демоцентр Ростеха будет сдан в эксплуатацию и Росэлектроника в числе других оборонных холдингов госкорпорации организует круглогодичную экспозицию.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
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