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Росэлектроника и китайская CETC согласовали механизм взаимодействия при контрактном производстве

24.08.2017 ОАО «Росэлектроника» 186 0
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Россия и Китай
Иллюстрация на тему российско-китайских отношений
Источник: http://gruz-china.ru/

АО «Росэлектроника» (головная организация одноименного холдинга Госкорпорации Ростех) и Nedi Technology Co. Ltd (входящая в состав крупнейшей китайской корпорация в сфере радиоэлектронных технологий China Electronics Technology Corporation (CETC)) подписали соглашение об организации контрактного производства полупроводниковых приборов.


Документ стороны заключили в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2017», который проходит 22-27 августа в подмосковной Кубинке. Документ подписали статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин и заместитель генерального директора Nedi Сунь Сюйдун.


Документ предусматривает порядок и сроки согласования дизайна, макета, производства, тестирования и передачи изготовленной в рамках foundry-контрактов продукции, а также форму контрактов и порядок внесения в них изменений. В частности, CETC обязуется обеспечить гарантийный период произведенной продукции на срок 12 месяцев после поставки, а Росэлектроника – патентную чистоту изготавливаемых изделий. Особый раздел соглашения посвящен защите прав интеллектуальной собственности, а также коммерческой тайны.


Как сообщалось ранее, в ноябре 2016 года Росэлектроника и CETC заключили соглашение о сотрудничестве в режиме foundry, при котором российский холдинг берет на себя разработку и проектирование полупроводниковых приборов, а китайская компания обеспечивает их производство в заданном объеме.


Стороны развивают сотрудничество с 2014 года, когда создали несколько рабочих групп по обмену информацией и обсуждению взаимодействия. В частности, рассматривается возможность создания в России совместной лаборатории по разработке разных типов электронных компонентов.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Китай
Россия
Компании
CETCI
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX

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