Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии
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Солдат. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов
КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии, в том числе начальники учебных заведений, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе "Армия и ОПК", который проходит на форуме "Армия-2017".
"Министр обороны РФ последовательно и настойчиво ставит вопрос, чтобы в вузы и на руководящую, и на преподавательскую работу приходили лучшие офицерские кадры", - сказал Панков.
По его словам, в последние годы кадры военного образования существенно укреплены офицерами с боевым опытом.
"Около 900 работников вузов отработали в Сирии, в том числе начальники вузов, 69 начальников кафедр, 121 профессор и доцент, 346 преподавателей", - подчеркнул он.
"Это очень важно для того, чтобы система военного образования чувствовала нерв практической жизни войск", - заключил замминистра.
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23.08.2017
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