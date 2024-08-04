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Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии

24.08.2017 РИА Новости 229 0
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Солдат. Архивное фото
Солдат. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Сергей Кузнецов

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Около 900 сотрудников российских военных вузов получили боевой опыт в Сирии, в том числе начальники учебных заведений, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе "Армия и ОПК", который проходит на форуме "Армия-2017".

"Министр обороны РФ последовательно и настойчиво ставит вопрос, чтобы в вузы и на руководящую, и на преподавательскую работу приходили лучшие офицерские кадры", - сказал Панков.

По его словам, в последние годы кадры военного образования существенно укреплены офицерами с боевым опытом.

"Около 900 работников вузов отработали в Сирии, в том числе начальники вузов, 69 начальников кафедр, 121 профессор и доцент, 346 преподавателей", - подчеркнул он.

"Это очень важно для того, чтобы система военного образования чувствовала нерв практической жизни войск", - заключил замминистра.
23.08.2017
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