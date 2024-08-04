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Сроки летных испытаний "Канопуса-В-ИК" могут сократить в два раза

24.08.2017 ТАСС 100 0
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Канопус-В-ИК
Спутник дистанционного зондирования земли "Канопус-В-ИК"
Источник: https://technologiya.ru/

Директор корпорации "ВНИИЭМ" утверждает, что испытания космического аппарата будут закончены к октябрю

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Сроки летных испытаний космического аппарата "Канопус-В-ИК " могут быть сокращены в два раза в связи с успешным функционированием его систем и аппаратуры съемки Земли, сообщил генеральный директор корпорации "ВНИИЭМ" Леонид Макриденко.

"Я думаю, что мы, наверное, раньше закончим летные испытания. Мы обратились к заместителю руководителя Роскосмоса Михаилу Хайлову с этой просьбой. Он согласен, если мы все задачи летных испытаний выполним. Нам положены три месяца на летные испытания, три - на зачетные испытания, но я думаю, что мы за три месяца постараемся провести и летные, и зачетные", - сказал он.

Спутник был запущен на орбиту 14 июля. На уточняющий вопрос ТАСС, будут ли испытания закончены к октябрю, Макриденко ответил утвердительно.

По его словам, на этом аппарате началось активное тестирование инфракрасной аппаратуры, которая предназначена для обнаружения очагов пожаров. "Эти тесты показали очень обнадеживающие результаты. Мы в основном снимали район Сибири, Дальнего Востока и Казахстан. Уже можно сейчас с уверенностью говорить, что то, что у нас записано в тактико- техническом задании, что мы обнаруживаем очаг пять на пять метров, эта задача будет решена", - отметил Макриденко.

Он уточнил, что для проверки работы инфракрасной аппаратуры, предназначенной для обнаружения очагов пожаров площадью от 25 квадратных метров, на специальном наземном полигоне будет разведен искусственный пожар такой площади. "Такой мишенный пожарный комплекс", - отметил он. Макриденко рассказал, что осталось осуществить дальнейшую калибровку инфракрасной аппаратуры, чтобы повысить точность привязки. "Сейчас она составляет около 200 метров, но мы хотим ее улучшить", - добавил он.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Казахстан
Продукция
Канопус-В
Компании
ВНИИЭМ
Минoбороны РФ
Роскосмос

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