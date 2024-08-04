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Роскосмос может обзавестись группировкой малых инфракрасных спутников

24.08.2017 ТАСС 98 0
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Спутник "Канопус-В"
Спутник "Канопус-В"
Источник: ВНИИЭМ

С предложением создания системы мониторинга на базе малых космических аппаратов выступил генеральный директор "ВНИИЭМ"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Корпорация "ВНИИЭМ" по итогам летных испытаний космического аппарата обнаружения пожаров "Канопус-В-ИК" намерена выйти к Роскосмосу с предложениями о создании группировки инфракрасных малых спутников, сообщил генеральный директор корпорации Леонид Макриденко.

"Если мы подтвердим все характеристики, будет показан эффект и показано, что такой аппарат нужен министерствам и ведомствам, мы будем выходить на заказчика (Роскосмос - прим. ТАСС) с предложением создания системы на базе малых космических аппаратов. Нужно четыре-пять аппаратов, чтобы в реальном масштабе времени осуществлять мониторинг любой территории", - рассказал он.

С этим предложением корпорация "ВНИИЭМ" намерена выйти к Роскосмосу после завершения летных испытаний "Канопуса-В- ИК". На создание космических аппаратов и развертывание группировки, в случае принятия положительного решения, потребуется три-четыре года, добавил Макриденко.
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Канопус-В
Компании
ВНИИЭМ
Роскосмос

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